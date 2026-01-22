Audi Concept C: электрический преемник TT и R8 выйдет в 2027 году

Audi представила концептуальную версию Concept C как возможное продолжение спортивных моделей TT и R8 с электрическим приводом, при этом серийный выпуск двухместного автомобиля с откидывающейся жесткой крышей намечен на 2027 год. Компания предпринимает шаги в сторону электрического спорткара с открытым верхом, впервые за значительное время возвращая подобный формат в свою линейку. В рамках показа в Мюнхене модель уже выехала на дорогу, демонстрируя намерение Audi довести проект до практического воплощения.

Автор материала вспоминает свои впечатления от первого участия в тест-драйве оригинального Audi TT в 1998 году по маршруту через Тоскану и Умбрию, отмечая запоминающийся характер автомобиля и его дизайн, который оказал влияние на последующее творчество бренда. Тогда TT стал заметным явлением благодаря лаконичному стилю и характеру вождения, сочетавшему спорт и доступность.

После того как производство моделей TT и R8 завершилось в 2023 году, у Audi осталась линейка более обыденных моделей — от A3 до A8 и кроссоверов, которые, по мнению автора, утратили узнаваемые черты фирменной идентичности. Сейчас новое руководство компании делает ставку на Concept C как на первый шаг к обновлению имиджа.

Назначенная буква «C» обозначает «Clarity», что отражено в чистых, упрощенных формах кузова. Дизайн новой модели, разработанный главой стиля Massimo Frascela, стремится к более органичному облику по сравнению с оригиналом, сочетая современные и исторические мотивации, в том числе от гоночных машин довоенной эпохи. Одной из отличительных черт является вертикальный элемент на передней части, который Audi намерена использовать в будущем дизайне вместо прежней решетки «Single Frame».

Внутреннее пространство Concept C строится вокруг функциональности с минимумом кнопок и органичного взаимодействия с интерфейсами: при нажатии экран уходит в панель, а вторым нажатием крыша автомобиля автоматически открывается. Несмотря на то что это шоу-кар, машина способна двигаться, что отличает её от типичных образцов, предназначенных только для демонстрации под светом софитов.

Электрическая силовая установка обеспечивает быстрый отклик и высокий крутящий момент, схожий по ощущению с традиционными спортивными автомобилями, при этом вес автомобиля, порядка 1700 кг, распределен равномерно, поскольку аккумулятор расположен как бы «за сиденьями» автомобиля, близко к центру тяжести. Заднеприводная компоновка делает рулевое управление более отзывчивым, чем у некоторых современных моделей Audi, с четкой обратной связью.

Автор отмечает, что от звука электрического привода потребуется привыкание тем, кто помнит рев пятицилиндрового двигателя, и не исключено, что даже качественные синтетические звуки не смогут полностью заменить прежние ощущения.

Компания не раскрывает подробных технических характеристик Concept C, но упоминается использование системы быстрой зарядки с напряжением 800 В, и предполагается, что мощность может быть выше 500 лошадиных сил, если сравнивать с показателями последнего TT RS. Пробный автомобиль выполнил свою задачу по привлечению интереса к будущей серийной версии Audi.