Принцип работы гелиевых течеискателей: устройство, технологии и области применения

Гелиевые течеискатели относятся к высокоточным измерительным приборам, применяемым для обнаружения микроскопических утечек в герметичных системах. Их использование критически важно в таких отраслях, как вакуумная техника, аэрокосмическая промышленность, энергетика, микроэлектроника, медицина и химическое машиностроение. В данной статье подробно рассматривается, как устроены гелиевые течеискатели, на каких физических принципах они основаны, из каких компонентов состоят и почему именно гелий используется в качестве индикаторного газа.

Общее понятие о течеискателях

Течеискатель — это прибор, предназначенный для выявления негерметичностей в замкнутых объемах. В зависимости от метода обнаружения утечек различают несколько типов течеискателей: пузырьковые, галогенные, акустические, масс-спектрометрические и другие. Наиболее чувствительными и универсальными считаются именно гелиевые течеискатели, основанные на масс-спектрометрическом анализе.

Почему в течеискателях используется гелий

Выбор гелия в качестве трассирующего газа обусловлен совокупностью его физических и химических свойств:

Гелий является инертным газом и не вступает в химические реакции.

Имеет малый атомный радиус, что позволяет ему проникать через мельчайшие дефекты.

Практически отсутствует в атмосферном воздухе, что снижает фоновый уровень.

Безопасен для человека и оборудования.

Благодаря этим характеристикам гелий обеспечивает высокую селективность и чувствительность измерений.

Принцип действия гелиевого течеискателя

В основе работы гелиевого течеискателя лежит метод масс-спектрометрии. Прибор настраивается на регистрацию ионов гелия с массовым числом 4. Если гелий попадает внутрь контролируемой системы через утечку, он транспортируется вакуумной системой в анализатор, где фиксируется детектором.

Основные этапы процесса измерения

Создание вакуума в контролируемом объеме или в измерительном тракте. Подача гелия на внешнюю поверхность изделия или внутрь системы. Проникновение гелия через дефекты герметичности. Ионизация атомов гелия. Разделение ионов по массе и регистрация сигнала.

Конструктивное устройство гелиевого течеискателя

Современный гелиевый течеискатель представляет собой сложный электронно-вакуумный комплекс. Его основные узлы приведены ниже.

Вакуумная система

Вакуумная система предназначена для транспортировки газов от объекта контроля к анализатору. Как правило, она включает:

Форвакуумный насос;

Турбомолекулярный насос;

Клапаны и дроссели;

Вакуумные трубопроводы.

Стабильный вакуум необходим для обеспечения точности измерений и снижения фоновых помех.

Ионизационная камера

В ионизационной камере молекулы газа подвергаются бомбардировке электронами, в результате чего образуются положительно заряженные ионы. Процесс ионизации можно описать упрощенной формулой:

He + e— → He+ + 2e—

Масс-анализатор

Масс-анализатор разделяет ионы по отношению массы к заряду (m/z). В гелиевых течеискателях чаще всего используется магнитный или квадрупольный анализатор. Он настраивается строго на массу гелия, что обеспечивает высокую избирательность.

Детектор

Детектор регистрирует поток ионов гелия и преобразует его в электрический сигнал. Амплитуда сигнала пропорциональна количеству гелия, попавшего в систему, а следовательно — величине утечки.

Методы поиска утечек

Существует несколько методов применения гелиевых течеискателей, каждый из которых выбирается в зависимости от конструкции объекта и требований к контролю.

Вакуумный метод

Объект откачивается до вакуума, после чего его внешнюю поверхность обдувают гелием. Метод отличается максимальной чувствительностью и применяется для ответственных изделий.

Метод избыточного давления

Гелий закачивается внутрь объекта под давлением, а течеискатель снаружи фиксирует выход газа через дефекты. Данный метод удобен для крупногабаритных изделий.

Метод накопления

Гелий накапливается в герметичной камере, окружающей объект, и затем анализируется. Используется для интегральной оценки герметичности.

Классификация гелиевых течеискателей

Критерий Типы По чувствительности Лабораторные, промышленные По конструкции Стационарные, переносные По методу анализа Магнитные, квадрупольные

Параметры и единицы измерения

Основным параметром является скорость утечки, измеряемая в:

Па·м³/с или мбар·л/с

Связь между величинами может быть выражена формулой:

1 мбар·л/с ≈ 0,1 Па·м³/с

Преимущества и ограничения технологии

Преимущества

Высочайшая чувствительность (до 10 -12 мбар·л/с);

мбар·л/с); Точечная локализация дефектов;

Универсальность применения;

Высокая воспроизводимость результатов.

Ограничения

Высокая стоимость оборудования;

Необходимость вакуумной инфраструктуры;

Требования к квалификации персонала.

Области применения гелиевых течеискателей

Гелиевые течеискатели применяются при производстве вакуумных камер, теплообменников, трубопроводов, медицинских имплантов, микрочипов и космической техники. Везде, где даже минимальная утечка может привести к отказу системы, данная технология является стандартом контроля качества.

Гелиевые течеискатели представляют собой высокотехнологичные приборы, сочетающие в себе достижения вакуумной техники, масс-спектрометрии и электроники. Понимание их устройства и принципа работы позволяет эффективно применять данные системы для обеспечения надежности и безопасности сложных технических объектов. Именно благодаря гелиевым течеискателям становится возможным обнаружение дефектов, недоступных для других методов контроля.