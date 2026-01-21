Volkswagen сокращает число руководящих должностей в основных брендах

Группа Volkswagen начала перестройку управления в своей основной группе брендов с целью повысить эффективность и сэкономить около 1 млрд евро (примерно 88 млрд рублей) к 2030 году. В рамках этого плана общее число членов правления будет сокращено с 29 до 19 человек к лету 2026 года.

При новой структуре бренды, такие как Volkswagen Passenger Cars, Skoda и Seat/Cupra, будут иметь по четыре руководящие позиции — генерального директора и руководителей по финансам, продажам и персоналу, тогда как функции разработки, закупок и производства перейдут под централизованное управление в штаб-квартире компании в Вольфсбурге.