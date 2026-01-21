Ferrari представила уникальный 12Cilindri с неоном, K-pop и конским волосом

Ferrari представила эксклюзивную версию своего флагманского гран-турера — Tailor Made 12Cilindri, созданную в рамках программы индивидуализации бренда. Проект разрабатывался почти два года при участии художников из Азии, дизайнерского центра Ferrari в Европе и североамериканского издания Cool Hunting.

Основное внимание в автомобиле привлекает нестандартная окраска кузова. Переходный цвет Yoonseul, по информации компании, вдохновлён корейской селадоновой керамикой и культурой K-pop. Художественный узор на капоте создан корейским музыкальным коллективом Graycode, который визуально интерпретировал звучание двигателя V12.

В интерьере использовано монгольское конское волосо, вплетённое в обивку сидений, напольное покрытие, переднюю панель и другие мягкие элементы. Такой материал ранее не применялся в серийных моделях Ferrari. Среди других нестандартных решений — тормозные суппорты белого цвета и белые подрулевые лепестки переключения передач.

Техническая часть автомобиля осталась без изменений. Купе оснащено атмосферным 6,5-литровым двигателем V12 мощностью 819 лошадиных сил, который разгоняет машину до 100 км/ч за 2,9 секунды и позволяет развивать максимальную скорость до 340 км/ч.

Поскольку автомобиль выполнен в единственном экземпляре, его стоимость значительно превысит цену стандартного Ferrari 12Cilindri, которая составляет около 39 млн рублей.