Специалист «Газпромнефть-СМ» выпустил учебное пособие по индустриальным маслам

Кандидат технических наук, инженер-исследователь компании «Газпромнефть – смазочные материалы» Игорь Митин разработал уникальное учебно-методическое пособие в области индустриальных масел. Книга адресована инженерам-разработчикам, научным сотрудникам, а также студентам и аспирантам, изучающим нефтехимию и смежные дисциплины. Издание способствует подготовке квалифицированных кадров для отечественной промышленности.

«Я шел к этой книге 15 лет, надеюсь, она надолго останется актуальным руководством для тех, кто создает масла будущего», – признается Митин.

В работе представлен инновационный подход к оценке деэмульгирующих свойств масел — их способности эффективно отделяться от воды. Этот показатель имеет критическое значение для предотвращения износа оборудования. Автор предложил более строгую модель расчета, применив уравнение поверхностной энергии, ранее не имевшее завершенного прикладного решения в нефтехимии.

Научные исследования, легшие в основу пособия, были проведены в НИЦ «Газпромнефть-СМ» — современном исследовательском комплексе, где ежегодно выполняются тысячи высокоточных лабораторных тестов с использованием передового оборудования.

««Газпромнефть-СМ» активно развивает собственное научное направление. В нашем исследовательском центре разрабатываются уникальные рецептуры масел. Одним из инструментов в этой работе является цифровая система на базе искусственного интеллекта — «Алхимик»», – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

В свою очередь генеральный директор Ассоциации нефтепереработчиков и нефтехимиков Александр Иванов назвал создание учебного пособия сотрудником «Газпромнефть-СМ» примером системной работы, которую сегодня можно увидеть в передовых российских промышленных компаниях.