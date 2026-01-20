Глава Svolt назвал заявления Donut Lab о готовой к массовому производству батарее недостоверными

Председатель Svolt Ян Хунсин в интервью заявил, что утверждения финского стартапа Donut Lab о готовности их полностью твёрдотельных батарей к массовому производству не соответствуют действительности, сообщает ряд китайских СМИ. Он отметил, что подобная батарея «не существует в реальности» и что представленные параметры противоречивы. Ян добавил, что промышленное производство твёрдотельных батарей пока преждевременно, а чрезмерный интерес со стороны рынка и инвесторов создаёт излишний шум.

На выставке CES 2026 Donut Lab объявила о запуске первой в мире батареи, готовой к массовому производству, с плотностью энергии 400 Вт·ч/кг, полной зарядкой за 5 минут без ограничения до 80%, минимальной деградацией за срок службы до 100 000 циклов и сохранением более 99% ёмкости в диапазоне температур от -30°C до +100°C. Компания также заявила о возможности массового производства на уровне гигаВт·ч и поставках по всему миру.

Сотрудник Donut Lab уточнил, что ключевые материалы и процессы производства являются корпоративной тайной и не будут опубликованы в научных статьях. Батарея не содержит редкоземельных элементов и лития, а технология отличается от традиционных твёрдотельных аккумуляторов. Стоимость батареи сопоставима с литий-железо-фосфатными аккумуляторами. Текущая производственная мощность компании составляет около 1 ГВт·ч с планами увеличения до 20–30 ГВт·ч к началу следующего года.

Svolt завершила разработку первых генераций полутвёрдотельных батарей (SSSB) в ноябре прошлого года с плотностью энергии 270 Вт·ч/кг, а массовое производство начнётся в 2026 году. В настоящее время компания разрабатывает второе поколение полутвёрдотельных ячеек с целевой плотностью энергии 400 Вт·ч/кг. В соответствии с новым государственным стандартом термин SSSB запрещён, и такие батареи теперь обозначаются как «жидко-твёрдотельные».

Svolt выделилась из подразделения аккумуляторов Great Wall Motor (GWM) и с 2012 года занимается исследованием силовых батарей. В 2018 году компания полностью отделилась от GWM и получила официальное название Svolt Energy Technology Co., Ltd., штаб-квартира находится в провинции Цзянсу, Китай. Компания специализируется на исследованиях и производстве материалов для автомобильных аккумуляторов, элементов, модулей, систем управления батареями и продуктов для хранения энергии.