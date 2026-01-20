Jaguar объявляет полный переход на электромобили, дилеры обсуждают спрос и экономическую модель

Компания Jaguar планирует полностью отказаться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и сосредоточиться на выпуске люксовых электромобилей к 2026 году, что сопровождается обсуждением перспектив такого шага среди дилеров и аналитиков. Немецкие представители дилерских центров отмечают отсутствие окончательно сформированной стратегии и рабочей бизнес-модели, в связи с чем они не уверены в объёмах будущего рынка и характере клиентской базы.

По данным источников, дилеры в настоящее время изучают условия сотрудничества с брендом и будут принимать решения после уточнения финальной стратегии, включая планы по ценообразованию и объёму поставок. В рамках новой стратегии Jaguar намеревается предлагать электромобили преимущественно в лизинг, а не через традиционные продажи, что должно позволить контролировать остаточную стоимость на вторичном рынке.

Новая модель, ориентировочная стартовая стоимость которой составляет около 130 000 долларов США (примерно 12 150 000 рублей по текущему курсу), должна стать первой в линейке полностью электрических автомобилей. В то же время дилеры и эксперты обсуждают, насколько высок спрос на такие дорогие электромобили в условиях конкуренции на рынке премиальных автомобилей.