«Газпром нефть» признали одним из лучших работодателей

«Газпром нефть» стала одним из лучших работодателей России в рейтинге Best Company Award. Активную работу по подготовке кадров в нефтеперерабатывающую отрасль ведет оператор бизнес масел компании «Газпромнефть – смазочные материалы».

В общей сложности в опросе приняли участие более 9000 учащихся и недавних выпускников 47 ведущих вузов страны. За победу в конкурсе боролись 180 российский компаний, которые активно привлекают молодых специалистов.

По словам респондентов, в первую очередь они обращали внимание на уровень зарплаты, интересные проекты и надежность компании. Адаптироваться начинающим специалистам в компании помогают разные программы, среди которых – система наставничества опытных коллег.

«Газпромнефть-СМ» активно сотрудничает с различными учебными учреждениями. К примеру, в прошлом году было заключено соглашение с одним из крупнейших технических вузов страны – Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. В Сибирском государственном автомобильно-дорожном университете открылся эксперт-центр диагностики оборудования и транспорта G-Profi Expert Center. Помимо этого, компания запустила программу профориентации для старшеклассников на базе своего завода в Омске.

«Студенты технических вузов регулярно проходят стажировку на производственных площадках «Газпромнефть – смазочные материалы», а также участвуют в конкурсах профессионального мастерства и научно-технической конференции наряду с действующими сотрудниками», – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Он также добавил, что под руководством наставников молодые специалисты изучают процесс производства масел, знакомятся с работой современного оборудования и готовят научные публикации.