Stellantis выступает за укрепление сотрудничества с дилерской сетью как часть стратегии роста

Генеральный директор Stellantis Антонио Филоса уделяет внимание взаимодействию с дилерами как важному элементу развития бизнеса. В рамках предстоящего участия компании на выставке NADA Show в Лас‑Вегасе он планирует встречи с представителями дилерской сети, чтобы обсудить пути укрепления делового взаимодействия и поддержки розничных продаж. Это происходит на фоне усилий по восстановлению объёмов реализации и доли рынка после сложного 2024 года, когда компания снизила продажи в Северной Америке и принимала меры по сокращению излишков на складах дилеров.

Ранее в 2025 году Филоса, который был назначен CEO в июне, уже участвовал во встречах с дилерами на мероприятиях, связанных с Национальной автомобильной ассоциацией, где обсуждались планы по улучшению согласованности программ стимулирования, маркетинговой поддержки и новыми продуктами для укрепления взаимоотношений с дилерской сетью.

Его подход совпадает с более широкой стратегией по стимулированию роста продаж и укреплению позиций на ключевых рынках, включая Северную Америку, где компания стремится восстановить объёмы поставок и долю рынка после падения в предыдущие кварталы.