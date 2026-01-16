Porsche сталкивается с задачами по сокращению затрат и восстановлению роста продаж под руководством нового CEO

Михаэль Лейтерс официально вступил в должность генерального директора Porsche с 1 января 2026 года и сразу приступил к рабочим встречам с советом директоров и коллективами на ключевых площадках компании в Цуффенхаузене, Вайсахе и Лейпциге, что отражает уровень задач, стоящих перед ним.

Новый руководитель принял управление в период, когда компания переживает изменения на корпоративной и рыночной уровнях. Porsche — бывший лидер по прибыльности среди немецких производителей — столкнулась с падением спроса, особенно в Китае, где продажи сократились примерно на 26 % в 2025 году на фоне сложной рыночной конъюнктуры и высокой конкуренции среди электромобилей.

Помимо слабого спроса в важнейшем для бренда регионе, финансовые результаты Porsche за последние отчётные периоды отражают давление на маржу и необходимость пересмотра стратегии. Предыдущий управляющий Совет директоров Volkswagen и Porsche Оливер Блуме завершил десятилетний срок на посту CEO Porsche и сосредоточится на руководстве материнской компанией, оставив Лейтерсу выполнение программы по оптимизации структуры затрат и пересмотру продуктового портфеля.

В числе ключевых задач, поставленных перед новым руководством, — реструктуризация бизнеса, повышение эффективности затрат и адаптация к изменяющимся предпочтениям потребителей, включая сбалансированное сочетание моделей с различными силовыми агрегатами.

Данные изменения происходят на фоне более широких стратегических корректировок в автомобильной индустрии, которые включают изменение подходов к электрификации и продуктовой линейке, с учётом потребностей разных рынков и экономических условий.

Цифры продажи в Китае (около 41 900 автомобилей в 2025 году) показывают, что падение спроса более чем вдвое по сравнению с рекордным уровнем четырёхлетней давности остаётся одним из приоритетных вызовов для Porsche в стратегическом и оперативном планировании.