«Газпромнефть-СМ» запустила профориентационную программу

На базе Омского завода смазочных материалов стартовала программа профориентации для старшеклассников, запущенная компанией «Газпромнефть – смазочные материалы». Проект направлен на развитие интереса молодежи к нефтеперерабатывающим профессиям.

««Газпромнефть-СМ» делает стратегическую ставку на раннюю профориентацию. Открывая двери наших высокотехнологичных предприятий для старшеклассников, мы показываем будущее всей отрасли», – отметил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

В рамках практического модуля 60 школьников посетили главную производственную площадку компании, включая крупнейшее в России производство синтетических базовых масел, работающее на всех видах нефтяного сырья, – комплекс гидроизодепарафинизации. Участники программы познакомились с этапами создания смазочных материалов и современными цифровыми решениями, применяемыми в отрасли.

««Газпромнефть-СМ» создает эффективную модель, где бизнес инвестирует в подготовку будущих специалистов со школьной скамьи. Такой подход является весомым вкладом в развитие кадрового потенциала ключевых для отечественной экономики отраслей», – заявила министр образования Омской области Ольга Степанова.

Ранее эксперты компании провели для школьников цикл занятий о востребованных профессиях в нефтепереработке, поддержав федеральный проект Минпросвещения РФ «Россия – мои горизонты».