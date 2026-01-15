Китайская команда снизила давление для работы твёрдотельных аккумуляторов до 5 МПа

Исследователи из Университета науки и технологий Китая объявили о разработке твёрдого электролита, позволяющего литиевым твёрдотельным аккумуляторам работать при значительно меньшем внешнем давлении, чем ранее. Результаты опубликованы 8 января 2026 года в Nature Communications.

Твёрдотельные батареи изучаются за высокую энергоёмкость и повышенную безопасность по сравнению с обычными литий-ионными батареями. Ранее для стабильного контакта между твёрдыми электродами и электролитом требовались давления десятков и сотен мегапаскалей, что ограничивало практическое применение технологии.

Новый неорганический электролит, разработанный под руководством профессора Ма Чэна, содержит литий, цирконий, алюминий, хлор и кислород (1,4Li2O‑0,75ZrCl4‑0,25AlCl3). Он обладает меньшей жёсткостью и твёрдостью, чем традиционные твёрдотельные материалы: модуль Юнга менее 25 % от аналогов, твёрдость ниже 10 %. При этом электролит остаётся порошком и совместим с промышленными процессами, включая рулонное производство и высокое давление при прокатке.

Испытания показали ионную проводимость свыше 2 мСм/см при комнатной температуре, что обеспечивает стабильное циклирование батареи при внешнем давлении всего 5 МПа на протяжении нескольких сотен циклов заряд‑разряд. Материал электролита относительно недорогой: основой служит хлорид циркония, а стоимость оценивается примерно в 3 750 ₽ за литр, что ниже 5 % стоимости аналогичных сульфидных электролитов.

По мнению рецензентов, открытие может способствовать переходу твёрдотельных аккумуляторов от лабораторных исследований к промышленному применению.