Renault представила крупный гибридный кроссовер Filante, созданный с Geely

В Южной Корее представлен новый крупный гибридный кроссовер Renault Filante, разработанный совместно с Geely. Модель оснащена гибридной силовой установкой мощностью 247 л. с., а стартовая цена составляет 5,3 млн рублей. Поставки автомобиля начнутся в марте 2026 года.

Filante стал крупнейшей моделью в линейке Renault с габаритами 4915/1890/1635 мм. Автомобиль отличается низкой линией окон, спортивными бамперами, безрамочной решёткой радиатора и острыми светодиодными фарами. В салоне используются три 12,3-дюймовых экрана на центральной консоли, один из которых предназначен для переднего пассажира, а также 25,6-дюймовый проекционный дисплей с дополненной реальностью. В оснащение входят голосовой ассистент на базе ИИ, активное шумоподавление и система помощи при управлении с функцией экстренного руления. Несмотря на длину почти 5 метров, автомобиль имеет только два ряда сидений, а объём багажника составляет 633 литра (2 050 литров при сложенных задних креслах).

Кроссовер построен на модульной платформе CMA, используемой в Volvo CX40, Geely Monjaro и Lynk & Co 01. Его гибридная установка включает 1,5-литровый двигатель и два электромотора, небольшой аккумулятор ёмкостью 1,64 кВт·ч не заряжается от внешней сети, но обеспечивает движение в городском режиме на электротяге до 75 % времени. Средний расход топлива составляет около 6,6 литра на 100 км.

Производство Filante будет налажено на заводе Renault в Пусане. Автомобиль рассчитан на международные рынки, однако первая после Южной Кореи страна продаж, вероятно, станет Ближний Восток. Renault и Geely продолжают расширять сотрудничество: компании совместно разрабатывают силовые установки, ведут проект производства в Бразилии и запускают новые модели, что может стать основой для будущего глобального альянса.