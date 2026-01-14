Продажи Tesla в Канаде в 2025 году упали более чем на 60%

В Канаде в 2025 году наблюдается значительное снижение регистрации автомобилей Tesla: за первую половину года было зарегистрировано около 9 000 машин, тогда как в аналогичный период 2024 года — более 26 000, что свидетельствует о падении примерно на 67%.

Снижение продаж в стране связывают с отменой федеральных и провинциальных программ субсидий на электромобили, а также с повышением цен на модели Tesla после введения тарифов.

Данные отражают изменение ситуации на рынке электромобилей в Канаде в 2025 году, где падение продаж Tesla оказалось более резким, чем в целом по сегменту EV.