BMW внедряет искусственный интеллект для управления рисками в цепочках поставок

Компания BMW использует технологии искусственного интеллекта для повышения устойчивости своей сложной системы закупок на фоне роста геополитических рисков, нестабильного спроса и усиливающейся регионализации поставок. Согласно данным, немецкий автопроизводитель внедрил многоагентную платформу AI-технологий, которая интегрирует различные источники данных, помогает анализировать информацию и ускоряет принятие решений в глобальной сети поставщиков.

Эта система облегчает поиск и обработку сведений, автоматизирует часть задач и выявляет возможности для оптимизации закупочных процессов, что снижает нагрузку на сотрудников и позволяет быстрее реагировать на изменения в цепочке поставок.