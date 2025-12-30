Китайские автопроизводители могут обойти Японию по мировым продажам в 2025 году

Китайские автоконцерны, согласно прогнозу Nikkei China на основе отраслевых данных по ноябрь 2025 года, в следующем году могут впервые за более чем два десятилетия опередить японских производителей по совокупным мировым продажам автомобилей. Ожидается, что в 2025 году компании из Китая реализуют около 27 млн машин, тогда как японские бренды — чуть менее 25 млн единиц.

Оценка основана на отчетности автопроизводителей и данных S&P Global Mobility. В расчёты включены легковые и коммерческие автомобили, проданные как на внутренних рынках, так и за рубежом. Продажи учитываются по принадлежности бренда и стране происхождения компании, при этом в совместных предприятиях с равными долями учитывается марка реализованного автомобиля.

Примерно 70% совокупных продаж китайских автопроизводителей, как ожидается, придётся на внутренний рынок. При этом автомобили на новых источниках энергии, включая полностью электрические модели и подключаемые гибриды, формируют около 60% продаж легковых машин в Китае.

Отраслевые данные также указывают, что BYD и Geely в 2025 году вошли в десятку крупнейших автопроизводителей мира по объёму продаж, а компания Chery стала одним из ведущих китайских экспортёров с заметным ростом реализации за пределами страны.

Экспорт автомобилей из Китая продолжает увеличиваться. В странах Юго-Восточной Азии, где традиционно сильны позиции японских брендов, продажи китайских машин, по прогнозам, достигнут около 500 тыс. единиц. В Европе ожидается рост реализации до примерно 2,3 млн автомобилей, несмотря на действующие импортные пошлины, поскольку в экспортных объёмах значительную долю занимают подключаемые гибриды, не подпадающие под дополнительные тарифы.

Продажи на развивающихся рынках также демонстрируют рост. В Африке прогнозируется реализация около 230 тыс. автомобилей, что на 32% больше показателя прошлого года, а в странах Латинской Америки — порядка 540 тыс. единиц, с увеличением на 33%.

Японские автопроизводители, чьи мировые продажи достигали пика почти в 30 млн автомобилей в 2018 году, в 2025 году, по оценкам, сохранят объёмы немного ниже китайских. Отчёты также отмечают снижение продаж отдельных японских брендов на ряде ключевых рынков, включая США, а также постепенное сокращение их доли на китайском рынке по сравнению с местными компаниями.

Приведённые прогнозные показатели отражают ожидаемые изменения в глобальном рейтинге автопроизводителей по объёму продаж и основаны исключительно на оценках будущих поставок.