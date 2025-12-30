Porsche корректирует стратегию и управленческую структуру на фоне изменений в автомобильной отрасли

Porsche активизирует стратегические изменения в ответ на сложные рыночные условия, что заметно влияет на её операционную модель и направление развития. Руководство компании объявило о комплексном пересмотре продуктовой стратегии и адаптации линейки автомобилей к изменяющемуся спросу: планы выпуска новой платформы для электромобилей отложены, а отдельные модели будут предлагаться с двигателями внутреннего сгорания и гибридными системами дольше, чем ожидалось. Это должно обеспечить более сбалансированное предложение на рынке и учесть предпочтения покупателей в разных сегментах.

Глобальная среда остаётся непростой: рост пошлин на импорт в США, снижение спроса в ключевых регионах, например в Китае, и замедление перехода на электромобили создают давление на финансовые показатели компании. Porsche скорректировала прогнозы на 2025 год, включая ожидания по выручке и операционной марже, а также готовится к дополнительным расходам, связанным с корректировками продуктовой стратегии и технологическими проектами.

Параллельно руководство компании планирует смену на высшем уровне: с 1 января 2026 года новым генеральным директором Porsche AG станет доктор Майкл Лайтэрс, который сменит Оливера Блюма, сосредоточившего свои функции на руководстве концерном Volkswagen Group.

В рамках этих комплексных изменений Porsche стремится укрепить устойчивость своего бизнеса и адаптировать операционную модель к текущим экономическим реалиям, сохраняя при этом разнообразие технологий привода и готовность к дальнейшему развитию на глобальных рынках.