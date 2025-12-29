CATL планирует масштабное внедрение натрий-ионных батарей с 2026 года

Компания Contemporary Amperex Technology (CATL) сообщила на конференции поставщиков в городе Нинде, что в 2026 году намерена развернуть натрий-ионные аккумуляторы в промышленном масштабе сразу в нескольких сегментах. Речь идет о системах быстрой замены батарей, легковых и коммерческих автомобилях, а также об энергетических накопителях.

По данным китайских деловых СМИ, CATL рассматривает развитие натрий-ионных и литий-ионных технологий как параллельное направление. Отмечается, что отрасль натрий-ионных аккумуляторов постепенно переходит от начального этапа коммерческого применения к масштабному использованию. В настоящее время такие батареи чаще применяются в системах хранения энергии, автомобилях с небольшим запасом хода и вспомогательных решениях, при этом ожидается их расширение на рынок легковых и коммерческих машин. Аналитики также указывают, что в 2025 году средняя стоимость натрий-ионных ячеек оставалась заметно ниже аналогов на литий-ионной основе, а рынок продолжит расти до 2030 года.

Весной 2025 года CATL представила бренд натрий-ионных батарей Naxtra и объявила о запуске серийного производства. Аккумуляторы рассчитаны на работу в диапазоне температур от −40 до +70 градусов Цельсия и предлагаются как в формате тяговых батарей для легковых автомобилей, так и в виде интегрированных 24-вольтовых решений для тяжелых грузовиков.

В сентябре 2025 года компания раскрыла детали следующего поколения натрий-ионных батарей, рассчитанных на запас хода более 500 километров в электромобилях. Указано, что такие аккумуляторы готовы к массовому выпуску к 2026 году, обладают удельной энергоемкостью до 175 Вт·ч/кг и соответствуют актуальным национальным требованиям безопасности для тяговых батарей.

Натрий-ионные продукты CATL первыми прошли сертификацию по стандарту GB 38031-2025, который вступит в силу в середине 2026 года и устанавливает повышенные требования к термостабильности, устойчивости к механическим воздействиям и режимам быстрой зарядки. Испытания подтвердили соответствие ячеек и батарейных блоков всем нормативам.

Компания также указывает на особенности натрий-ионных аккумуляторов, включая стабильную работу при низких температурах и повышенные показатели безопасности. Развитие этой технологии осуществляется в рамках государственных программ Китая в области накопления энергии и электротранспорта, а планы CATL по запуску в 2026 году согласуются с общей стратегией диверсификации аккумуляторных решений для различных отраслей.