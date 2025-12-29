Mercedes-Benz вошла в капитал Qianli после интеграции автопилота

Mercedes-Benz стала акционером технологической группы Qianli, поддерживаемой Geely, после завершения стратегического объединения бизнеса по автономному вождению с подразделением Qianli Intelligent Driving. Об этом было объявлено 27 декабря.

В рамках объединения были синхронизированы организационная структура, технологические платформы, системы данных и продуктовые планы. Ранее разрозненные ресурсы сведены в единую операционную модель, при этом работы затронули несколько внутренних систем и технических уровней.

После завершения процесса управление Qianli Intelligent Driving осуществляет основная команда: председатель совета директоров и генеральный директор Ван Цзюнь, со-генеральный директор Чэнь Ци, технический директор Ян Му, а также руководитель исследований и разработок и офиса управления проектами Чэнь Баочэн. В компании сообщили, что команда сосредоточится на разработке технологий автономного вождения и выводе продуктов.

Технологическая стратегия Qianli Intelligent Driving после объединения ориентирована на подход с высокой долей моделей в архитектуре систем автономного управления. Он предполагает увеличение роли алгоритмов и моделей, акцент на их универсальность и эффективное использование данных, а также снижение зависимости от логики, основанной на правилах. Такой подход, по заявлению компании, направлен на обеспечение стабильной работы систем в условиях сложного городского трафика, редких сценариев и при внедрении в разных регионах. Конкретные параметры систем, сроки внедрения и модели автомобилей не раскрывались.

В марте Qianli Technology объявила о планах инвестировать в создание совместного предприятия в сфере автономного вождения для предоставления открытой платформы сторонним автопроизводителям. Компания Qianli Intelligent Driving была официально учреждена в конце июня.

Mercedes-Benz сообщила о завершении приобретения 3% акций Qianli Technology примерно через три месяца после анонса сделки. Сумма вложений составила около 17,15 млрд рублей. Сделка была проведена подразделением Mercedes-Benz Digital Technology и включала передачу 135,6 млн акций шанхайской компании Lifan Holdings по цене около 126,34 рубля за акцию. До сделки Lifan Holdings владела более чем 5% акций Qianli Technology. После ее завершения Mercedes-Benz стала пятым по величине акционером компании, при этом структура контролирующих собственников не изменилась.

Zhejiang Geely Holding Group, материнская структура автопроизводителя Geely Automobile Holdings, входит в число ключевых акционеров Qianli Technology и участвовала в привлечении Mercedes-Benz к инвестициям. Geely последовательно объединяет свои разработки в области автономного вождения и интеллектуальных кокпитов в рамках Qianli Technology. По данным отраслевых источников, команда по интеллектуальным кокпитам из центрального исследовательского института Geely может быть включена в структуру Qianli Technology для усиления технологической базы. Ранее в этом году несколько внутренних команд Geely по автономному вождению уже были интегрированы в Qianli Intelligent Driving, что отражает стратегию создания единой платформы для разработки технологий автономной мобильности.