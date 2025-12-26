Дочерняя компания Geely начала выпуск 7-нм чипов ADAS мощностью 2 048 TOPS

Дочернее предприятие Geely — SiEngine — приступило к массовому производству 7-нм чипов ADAS серии «StarLight», включающей модели AD1000 и AD800. Решения поддерживают платформу для автопроизводителей, позволяя реализовать системы автономного вождения уровней L2–L4.

Чип AD1000 создан по многоядерной 7-нм архитектуре и обеспечивает пиковую вычислительную мощность 512 TOPS. В составе совместного решения до четырёх таких SoC могут достигать суммарной мощности 2 048 TOPS. Чип поддерживает пропускную способность памяти 204 ГБ/с и стандарты безопасности EVITA с аппаратным модулем для криптографических операций и международных протоколов шифрования. Младшая версия AD800 предназначена для менее ресурсоёмких задач.

SiEngine, основанная в 2018 году при участии Ecarx и Arm China, имеет исследовательские центры в Ухане, Нэйцине, Шанхае, Шэньчжэне и Шэньяне и поставляет ADAS- и кокпит-чипы компаниям Geely, Geely Galaxy, Lynk & Co, Volvo, Hongqi, Changan Nevo и Volkswagen. На сегодняшний день SiEngine — единственный китайский производитель 7-нм SoC для кокпита.

Для сравнения, максимальная мощность конкурентов: Xpeng Turing AI — 2 250 TOPS, Nvidia AG Thor в Xiaomi YU7 — 700 TOPS, AI 4 SoC в Tesla Model Y — 720 TOPS.