Китайский автопром критикуют за массовое копирование дизайнов и технологий

В последние годы рынок новых энергоэффективных автомобилей (NEV) в Китае демонстрирует сильную однородность: модели оснащаются схожими элементами, такими как сквозная светодиодная полоска, острые фары, крыша с лидаром, скрытые дверные ручки, а интерьер часто строится по схеме «три элемента»: маленькая приборная панель, большой центральный экран и руль с плоским нижним сегментом.

В 2025 году технология продвинутой системы вождения Qiankun ADS от Huawei фактически стала стандартной для большинства новых моделей, включая совместные проекты, такие как Audi A5L и Q5L. Чен Чжэн, вице-президент Geely и глобальный руководитель по дизайну, отметил, что китайская автомобильная отрасль страдает от слепого следования трендам: популярные элементы дизайна применяются повсеместно, что затрудняет потребителям различать бренды и модели по внешнему виду.

Лу Фан, председатель Voyah, подчеркнул, что на первый взгляд кажется, будто конкуренция между компаниями ожесточённая, но на самом деле она отражает дефицит инноваций. Интересно, что сама компания Dongfeng, владеющая брендом Voyah, ранее оказывалась в центре скандалов по поводу плагиата: дизайн Dongfeng Forthing Xinghai S7 вызвал претензии со стороны IM Motors из-за сильного сходства с моделью IM L7.

Причины такой распространённости копирования очевидны: разработка автомобиля обходится дорого, требует координации тысяч компонентов и соблюдения технических стандартов безопасности. По словам инсайдеров, списки деталей у производителей NEV сильно пересекаются. Хотя внешне автомобили могут выглядеть инновационно, на практике это зачастую лишь повторение существующих решений с другой оболочкой, но идентичной технологической основой.

Лу Фан добавил, что многие компании ориентируются на краткосрочную прибыль, предпочитая копирование оригинальной разработке на основе потребностей пользователей. Такая конкуренция ведёт к борьбе в основном по цене и спецификациям, что в итоге создаёт рынок «псевдоинноваций», не удовлетворяющих реальные запросы покупателей.

Кроме того, защита интеллектуальной собственности в Китае крайне затруднена: определение нарушения дизайна субъективно, многие судебные процессы завершаются мировыми соглашениями или прекращением, что лишь стимулирует некоторых производителей действовать более рискованно.