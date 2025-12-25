Гибридный кроссовер Zeekr 9S выйдет на рынок Китая в начале 2026 года

Компания Zeekr, входящая в состав Geely Group, готовит к запуску второй подключаемый гибрид в своей линейке. Новый SUV под названием Zeekr 9S появится в продаже в Китае в первом квартале 2026 года, а его публичная презентация запланирована на январь. Ранее модель упоминалась под рабочим индексом 8X.

Zeekr 9S займет позицию более компактной и спортивной версии флагманского 9X. Автомобиль сохранит фирменный стиль бренда с крупной решеткой радиатора, двухъярусной оптикой, затемненными колесными дисками и лидаром на крыше. В конструкции предусмотрены обычные дверные ручки, традиционные зеркала и задняя часть с раздельной дверью багажника и светодиодной полосой фонарей.

Салон оснащен крупным центральным экраном и трехспицевым рулем с селектором трансмиссии за ним. Центральная консоль выполнена с двумя изогнутыми поручнями. Ожидаются версии с пятью и шестью местами по схеме 2+2+2.

По предварительным данным, силовая установка будет заимствована у Zeekr 9X. Базовая конфигурация включает 2,0-литровый турбомотор и два электродвигателя суммарной мощностью 660 кВт, а также батареи емкостью 55 или 70 кВт·ч. В старшей версии применяется три электромотора с общей отдачей 1 030 кВт. Для 9S заявлены двухкамерная пневмоподвеска и активный стабилизатор с 48-вольтовой системой.

Ожидаемая цена Zeekr 9S составит около 5,7 млн рублей. Для сравнения, Zeekr 9X в Китае предлагается в диапазоне примерно от 5,9 до 7,6 млн рублей. С сентября по ноябрь 2025 года клиентам было передано 12 569 кроссоверов Zeekr 9X.