Dongan представила запуск двигателя для гибридов с соответствием Euro VII

Подразделение силовых агрегатов Changan — компания Harbin Dongan Auto Engine — сообщило о запуске нового двигателя внутреннего сгорания, отвечающего требованиям стандартов China VII и Euro VII. Речь идет о 1,5-литровом турбированном моторе, разработанном для применения в подключаемых гибридных установках.

Компания Harbin Dongan Auto Engine была основана в 1948 году и входит в состав государственного автоконцерна Changan Automobile Group. В настоящее время она поставляет двигатели для моделей Changan, BAW и JAC, а также выпускала удлинитель хода для гибридного кроссовера Li Auto One EREV.

Как уточнили в Dongan, двигатель с индексом M15NTH был запущен 25 декабря в 8:57 утра в лаборатории Института исследований силовых установок с увеличителем запаса хода. После нажатия кнопки запуска мотор вышел на стабильный режим работы без сбоев.

Соответствие экологическим нормам достигнуто за счет применения цикла Миллера, системы охлаждаемой рециркуляции отработавших газов, переменного масляного насоса и центрального фазовращателя VVT. Также в конструкции используются предварительный каталитический нейтрализатор на впуске, зеркальные клапаны, встроенные демпферы крутильных колебаний, непосредственный впрыск топлива, повышенная степень сжатия и улучшенная тепловая эффективность.

В компании отметили, что поставщики компонентов и специалисты, отвечающие за блок цилиндров, работали в ночное время для завершения сборки. Новый двигатель стал завершающим этапом реализации 14-й пятилетней программы развития Dongan и послужит базовой платформой для гибридных моделей следующего поколения.

Стандарт Euro VII вступает в силу с 1 июля 2027 года. Он сохраняет действующие предельные значения выбросов Euro VI, но вводит более строгий учет количества твердых частиц, включая более мелкие фракции размером до 10 нанометров, а также распространяет испытания PM и PN на все бензиновые двигатели.

Ранее Dongan также представила прототип R05E — первый в Китае роторный двигатель, разработанный для низковысотных летательных аппаратов. Его номинальная частота вращения составляет 6 500 об/мин, а мощность — 53 кВт, что эквивалентно 72 л. с.