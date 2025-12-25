Какое поколения ГБО лучше?

В отличие от айфонов – тут нет такой закономерности, что чем больше номер в поколении тем оно лучше. Для пропан-бутанового оборудования, номер в поколении газобаллонного оборудования это соответствие типу двигателя вашего автомобиля.

2 поколение ГБО подходит только для карбюраторных автомобилей. Оно не умеет автоматом переключаться на газ, после прогрева автомобиля на бензине. Не умеет переходить обратно с газа на бензин, если газ у вас закончился. Все это делается кнопкой у водителя в салоне.

4 поколение ГБО – самое распространенное. Устанавливается на обычные автомобили с инжекторным распределенным впрыском (когда бензиновые форсунки стоят во впускном коллекторе). Это почти все инжекторные бензиновые автомобили, которые выпускались до 2010 года, и половина от выпускаемых в настоящее время. Установка ГБО этого поколения проходит без проблем на любой инжектордный двигатель: турбина, гибрид — лишь бы был обычный распределенный впрыск. Технология проверена десятилетиями на сотнях тысяч автомобилей.

4 плюс поколение – модификация предыдущего поколения, для работы на двигателях с непосредственным впрыском. Тут стоит более продвинутая электроника, которая некоторые такты подачи топлива оставляет на бензине (менее 30%) а остальное уже идет газом. Позволяет перевести на газ автомобили с прямым впрыском, без каких-то космических денег. Но, дополнительно расходуется бензин. Работает не со всеми моделями двигателей – надо понимать, что в некотором смысле вы превращаете свой двигатель с непосредственным впрыском в бычный распределенный впрыск. Топливо подается не прямо в цилиндры, а по старинке во впускной коллектор. Не все модели двигателей позволяют с собой проводить подобные фокусы, но если мотор вышел на устойчивую работу во всех режимах, то значит и вреда уже не должно быть.

5 поколение ГБО – более продвинутая модель оборудования для тех же инжекторных двигателей (тот редкий момент, когда 5 поколение подходит туда же, куда и 4 но формально оно лучше). Стоит ощутимо дороже 4 поколения, вроде как исключает потерю мощности, может работать без прогрева авто на бензине (газ идет в жидком виде в форсунки). Имеет недостаток в виде погружного газового насоса высокого давления, который очень не любит грязный газ. Так что в некоторых странах (Россия, восточная Европа) использование его может быть лотереей – как повезет. Может проходит 200 тысяч километров, может сломается на 70 тысячах и тогда экономии не выйдет. В некоторых странах выпускают авто, которые работают только на газе пропане (например в Южной Корее), вот там стоит как раз 5 поколение.

6 поколение ГБО – создано для автомобилей с непосредственным впрыском и тут газ в жидком виде подается уже через родные бензиновые форсунки. Автомобиль использует только газ, без бензина. Нет редуктора испарителя, ничего не надо греть, нет даже газовых форсунок. Недостаток – просто космическая цена. Ну и аналогично 5ому поколению присутствует газовый насос высокого давления в баллоне, которые не любит грязный газ и может выйти из строя. В России это оборудование вообще мало популярно – его окупаемость при относительно низких российских ценах на топливо стремится в бесконечность. Скорее как прикольная фишка.

7 поколение ГБО – передовая разработка, на начало 2026 года еще не появилась на рынке. Тут газ идет и в жидком виде через бензиновые форсунки и в газообразном. Но разрабочики отказались от погружных насосов высокого давления, как от нестабильного элемента, который портит всю малину, если выйдет из строя. Используют какое-то свое ноу-хау и при этом обещают, что установка и настройка будет не сложнее 4го поколения, к тому же не потребует сложной настройки как в 4+ поколении, одна и та же прошивка сможет работать на всех моделях двигателей.

В дизельных автомобилях такого понятия как «поколения ГБО» нет – там варианты переоборудования — это только газ метан, и он подается в добавку к дизельному топливу. Теоретически существует еще вариант переделки дизеля, вставляя туда свечи зажигания, но это скорее экзотика.. хотя в жизни иногда можно встретить. В любом случае – установка ГБО на дизели популярна только у грузовиков, ввиду очень большой стоимости.

Вот такая история с поколениями ГБО – как видно, номер поколения — это просто соответствие системе впрыска вашего двигателя.