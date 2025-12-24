Главная » Новости

Китайский прототип мощного роторного двигателя прошёл первый запуск

19 декабря Harbin Dongan Auto Engine, дочерняя компания Changan Automobile Group, объявила о первом запуске прототипа R05E — первого в Китае высокомощного роторного двигателя, предназначенного для низковысотных транспортных средств. Массовое производство планируется на 2027 год.

Проект был запущен 9 апреля и разрабатывался совместно с компанией AVL для моделирования, тестирования и оптимизации двигателя. R05E оснащён одно-роторным треугольным поршнем с закруглёнными углами, независимой системой двойного зажигания, облегчённым эксцентриковым валом с системой балансировки и интегрированной водяной рубашкой.

Двигатель имеет номинальную скорость 6 500 об/мин и мощность 53 кВт. Для снижения энергопотребления применяются алюминиевый литой корпус и антифрикционное покрытие из нанодиа­мантового композита. По заявлению производителя, двигатель подходит для различных низковысотных транспортных средств средней и большой вместимости благодаря высокой плотности мощности, компактным размерам и характеристикам NVH (шум, вибрация, жёсткость).

В рамках развития «низковысотной» экономики Китай активно поддерживает технологии eVTOL и услуги в воздушном пространстве ниже 1 000 метров. Dongan также разрабатывает атмосферные и турбированные роторные двигатели для беспилотных летательных аппаратов средней и большой высоты в партнёрстве с ARIDGE (подразделение летающих автомобилей Xpeng), Huawei и DJI.

Компания Dongan, основанная в 1948 году, является государственной и входит в Changan Automobile Group, специализируясь на производстве автомобильных двигателей, трансмиссий и силовых установок с удлинителем хода.

