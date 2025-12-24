Huawei и GAC раскрыли первый спортивный электрический универсал с L3 ADAS

Совместный бренд Huawei и государственного автопроизводителя GAC из Гуанчжоу, Qijing, раскрыли свой первый автомобиль — спортивный электрический универсал с системой помощи водителю уровня L3. Продажи модели на внутреннем рынке Китая запланированы на июнь 2026 года.

Qijing (возможный перевод — Venue) управляется генеральным директором Лю Цзямином, назначенным 25 сентября 2025 года. В этом месяце представители бренда подтвердили, что первый автомобиль будет универсалом в стиле shooting brake. Недавно компания официально представила внешность и технические особенности модели через видео на официальной странице Qijing в Weibo.

В ролике генеральный директор подразделения интеллектуальных автомобилей Huawei Цзинь Ючжи и CEO Qijing Лю Цзямин продемонстрировали управляемость машины. Они сообщили, что автомобиль оснащен современной ADAS-системой Huawei, готовой к уровню автономного вождения L3.

По оценкам руководства, дизайн, динамика и интеллектуальные функции модели сопоставимы с автомобилями ценой около 10,5 миллиона рублей. При этом первый Qijing будет стоить примерно 3,15 миллиона рублей на внутреннем рынке Китая. В сегменте находятся такие модели, как Maextro S800 и Yangwang U8.

Автомобиль имеет наклонный капот, крупный активный воздухозаборник в бампере и LiDAR на крыше. Дополнительно установлены обычные зеркала, рельефные задние крылья, 20-дюймовые десятиспицевые диски и обтекаемые дверные ручки, соответствующие требованиям китайских регуляторов.

Модель оснащена портом для зарядки на левом заднем крыле, что указывает на электрическую силовую установку. Ожидается использование высоковольтной 800-вольтовой системы с возможностью быстрой DC-зарядки. Новый универсал будет конкурировать с Zeekr 007 GT и Nio ET5 Touring.