Ford отложил решение о запуске новой EV‑платформы в Европе

Ford решил не спешить с внедрением своей новой универсальной платформы для электромобилей (Universal Electric Vehicle) на европейском рынке и сосредоточить её проверку сначала в США, сообщает профильный источник.

Компания продолжает сотрудничать с европейскими партнёрами, включая Renault и Volkswagen, чтобы адаптировать стратегию развития электромобилей в регионе, однако окончательное решение о реализации универсальной платформы в Европе пока не принято.

Ford объясняет такой подход необходимостью уточнить коммерческие и технические аспекты новой архитектуры на домашнем рынке перед её возможным применением в других регионах.