Huawei и Chery представят минивэн Luxeed V9 с уникальной подушкой безопасности для шлема

Совместный бренд Huawei и Chery, Luxeed, в 2026 году выведет на китайский рынок минивэн Luxeed V9, который станет первой серийной моделью с интегрированной подушкой безопасности для шлема в сиденьях. Автомобиль позиционируется как технический флагман бренда.

По данным блогера Hai Daxing ECC, сиденья Luxeed V9 при столкновении автоматически отодвигаются в безопасное положение, а подушка безопасности для шлема срабатывает одновременно с боковыми подушками. Технология была впервые разработана компанией Yanfeng Automotive Interior Systems в 2023 году, которая поставляет интерьерные решения для Volkswagen, GM, Toyota, BMW, Stellantis, BYD, GAC, Geely и других автопроизводителей. Сиденье поддерживает регулировку под большим углом, вращение и скольжение на длинную дистанцию, а также оснащено встроенным ремнем безопасности и предварительно встроенной подушкой.

Минивэн построен на модульной платформе E0X (E0X-L), разработанной Chery, с увеличенной колесной базой и длиной кузова более 5,3 метров. Luxeed V9 будет доступен с силовыми установками EV и EREV, разработанными Huawei, батареи для обеих версий поставит CATL. Среди оснащения — большие экраны для пассажиров, холодильник, кислородный концентратор, новая 192-линейная LiDAR-система, два независимых сиденья второго ряда с функцией невесомости, а также передний электрический багажник с функцией мягкого закрывания.

Модель будет поддерживать систему вождения Huawei Qiankun ADS и готова к уровню автономности L3.