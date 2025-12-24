Белые масла «Газпромнефть-СМ» оказались полезны для кожи

Белые масла, производство которых в этом году запустила «Газпромнефть – смазочные материалы», прошли клинические испытания на базе Омского государственного медицинского университета. Об этом в интервью «Аргументам и Фактам» заявил генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

В исследовании приняли участие 50 мужчин и женщин, у которых был разный тип кожи. В течение месяца они наносили продукт на кожу рук, а эксперты фиксировали показатели увлажненности, мягкости и эластичности.

«Исследователи отметили, что продукт обладает не только мгновенным, но и выраженным накопительным эффектом, обеспечивая стойкое увлажнение и восстановление. При этом за весь период испытаний не было зафиксировано ни одного случая аллергической реакции», – подчеркнул Скоромец.

В то же время белое масло «Газпромнефть-СМ» оказалось эффективнее популярных зарубежных аналогов. Результаты клинических испытаний сейчас готовятся к публикации.

«В настоящее время несколько ведущих производителей лекарственных препаратов проводят исследования по использованию наших масел в качестве адъюванта в составе вакцин», – заявил Анатолий Скоромоец.

Он подчеркнул, что белые масла уже широко востребованы в фармацевтике и медицине. В частности, они служат основой для лечебных мазей и назальных капель, выступают в роли смазки для медицинских инструментов и используются как альтернатива геля для УЗИ, применяются для обработки форм при производстве таблеток.