Tesla теряет часть лидерства в Европе на фоне роста продаж моделей VW, Renault и Skoda

В ноябре в Европе седан Tesla Model 3 и кроссовер Model Y оставались самыми популярными автомобилями с полностью электрической силовой установкой, но другие производители заметно увеличили объёмы продаж своих BEV-моделей, усилив конкуренцию на рынке. Так, внедорожник Skoda Elroq продолжал входить в число лидеров по числу регистраций, а хэтчбеки Renault 5 и VW ID.3 демонстрировали ускоренный рост спроса в ряде стран Европы, отражая более агрессивное расширение модельных линеек у европейских концернов.

По итогам октября Elroq показывал одни из лучших результатов среди BEV-моделей на континенте, а совокупные продажи Renault 5 и родственной Alpine A290 оказались рядом с объёмами других популярных электромобилей. Volkswagen также фиксировал рост поставок ID-серии, включая ID.3. Несмотря на то что Tesla по-прежнему сохраняет высокие годовые накопленные показатели для Model Y и Model 3, рынок в целом расширяется, и потребители всё чаще выбирают электрические автомобили других брендов.

Такая динамика происходит на фоне общего роста доли электромобилей в Европе и нарастания конкуренции как от традиционных автопроизводителей, так и от более дешёвых моделей, что влияет на структуру продаж BEV в регионе.

💵 Перевод цен, упоминаемых в источниках зарубежных публикаций: если ориентироваться на средний курс евро примерно 98 ₽ за €1 (курс ориентировочный и может меняться), то автомобиль, стоящий около €40 970, будет примерно 4 016 000 ₽, а вариант за €53 970 — примерно 5 288 000 ₽.