Dongfeng перенес запуск серийных твердотельных батарей на 2027 год

Государственный китайский автопроизводитель Dongfeng скорректировал планы по выводу твердотельных аккумуляторов в серийное производство. Согласно обновленной информации компании, начало массового выпуска перенесено на 2027 год, при этом технология уже используется на испытательных автомобилях.

Ранее, в ноябре 2025 года, Dongfeng Automobile сообщала о намерении запустить серийное производство твердотельных батарей с удельной энергией 350 Вт·ч/кг в сентябре 2026 года. К тому моменту была создана пилотная производственная линия мощностью 0,2 ГВт·ч. Однако в ходе визита делегации внешних директоров корпорации на завод по выпуску твердотельных аккумуляторов дорожная карта была пересмотрена. В рамках поездки представители компании осмотрели линии по производству ячеек и модулей.

В ходе проверки было объявлено о разработке жидко-твердотельных батарей с новой композитной технологией электролитной мембраны и твердых электродов, что позволяет увеличить запас хода электромобилей. Команда разработчиков сообщила, что развертывание полностью твердотельных аккумуляторов запланировано на 2027 год, из-за чего старт технологии был сдвинут с сентября 2026 года.

Компания также указала, что в настоящее время специалисты ведут детальную проработку ключевых вопросов, включая выбор технических решений, снижение затрат и темпы промышленного внедрения. Одновременно был представлен седан Dongfeng eπ 007, оснащенный твердотельной батареей. Члены делегации внешних директоров протестировали автомобиль на площадке предприятия.

Разрабатываемый твердотельный аккумулятор Dongfeng обладает энергоплотностью 350 Вт·ч/кг и использует многокомпонентную архитектуру с тройным катодом, кремний-углеродным анодом и оксидно-полимерным композитным твердым электролитом. Батарея сохраняет 72% емкости при температуре −30 °C и прошла испытания на безопасность в термокамере при 170 °C.

Новая батарея станет частью электрической платформы Mach Super-kV. Она предусматривает 1200-вольтовую архитектуру и силовой модуль SiC, рассчитанный на 1700 В. Поддерживается зарядка мощностью до 2 МВт через один разъем, что позволяет пополнять запас хода на 2,5 км за одну секунду. Платформа также включает электродвигатель с частотой вращения до 30 000 об/мин, а максимальный заявленный запас хода превышает 1000 км.

