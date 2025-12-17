BYD запускает масштабные тесты автономного вождения L3 на фоне развития рынка в Китае

Сектор автономного вождения уровня 3 (L3) в Китае демонстрирует активизацию, при этом автопроизводители, включая BYD, продвигают L3-системы в сочетании с недавними нормативными инициативами и разрешениями на тестирование. По данным китайских автомобильных СМИ, технологии L3 занимают промежуточное положение между массово внедряемыми функциями помощи водителю уровня 2 и более продвинутой автоматизацией уровня 4, а последние события отражают изменения как в регулировании, так и в готовности отрасли.

Финансовые публикации внутри страны отмечают рост интереса рынка к компаниям и технологиям, связанным с автономным вождением. Аналитики наблюдают более активную торговлю акциями производителей и поставщиков L3-систем на фоне сигналов регуляторов. Некоторые комментарии связывают это с появлением готовых к производству L3-систем, проходящих пилотные операции, и с ожиданиями, что эти демонстрации могут повлиять на будущие инвестиционные решения.

СМИ также сообщают о нормативных мерах, позволяющих ограниченное использование L3-систем на дорогах общего пользования в определённых регионах. Автомобили с условным автономным вождением начинают пилотные операции в рамках чётко определённых условий, при этом различные участники рынка отслеживают эти испытания как часть формирования операционных стандартов для интеллектуальных подключённых транспортных средств в стране.

Помимо машин, получивших национальные разрешения на производство, другие производители развивают L3-программы через локальные разрешения на дорожные испытания. Так, Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) одобрило Changan Deepal SL03 и Arcfox Alpha S L3 для условных пилотных операций на определённых дорогах — это первые в Китае серийные L3-автомобили с официальным доступом к дорогам. Сообщается, что Xpeng Motors получил разрешение на тестирование L3 в Гуанчжоу и проводит регулярные испытания в выделенных зонах. Li Auto также получил разрешение на тесты L3 в Пекине, проводя испытательные заезды на выбранных маршрутах. Эти дорожные разрешения отличаются от национальных одобрений, но обеспечивают сбор реальных данных для анализа.

Отдельно сообщается, что BYD начал масштабные внутренние тесты функций L3 в Шэньчжэне совместно с местными транспортными властями. Испытания проходят на одобренных скоростных трассах и городских магистралях, и уже накоплено более 150 000 км реального вождения в различных условиях, включая ночное время, дождь и зоны строительства. Ранее BYD вошёл в первую группу компаний, выбранных центральными правительственными органами для участия в программах допуска и пилотного использования L3.

Инициатива Huawei по автономному вождению, Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA), также начала внутренние тесты L3 в Шэньчжэне совместно с местными властями, оценивая работу систем в реальных дорожных условиях, что может повлиять на будущие регуляторные изменения и технологические улучшения.

Экономические публикации Китая отмечают, что последние события рассматриваются в контексте национальной политики координации. Несколько правительственных ведомств выпустили плановые документы и рекомендации по интеллектуальным подключённым транспортным средствам, направленные на установление стандартов безопасности, технологий и законодательства для согласования тестирования, пилотных операций и будущей коммерциализации в рамках упорядоченной нормативной системы.