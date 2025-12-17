Li Auto начала продажи в Египте, Казахстане и Азербайджане, расширив глобальный рынок

Китайский производитель электромобилей с увеличенным запасом хода Li Auto объявил о запуске официальных продаж в трёх новых странах: Египте, Казахстане и Азербайджане, продолжая своё международное развитие. Ранее, в октябре, компания открыла первую зарубежную авторизованную розничную точку в Узбекистане, где начались продажи моделей L9, L7 и L6.

Быстрое создание каналов продаж и вывод продукции на четыре зарубежных рынка за короткий период отражает ускорение международной стратегии Li Auto. В перечисленных странах одновременно предлагаются три ключевые модели бренда: Li L9, Li L7 и Li L6.

Кроме расширения географии продаж, компания усиливает свою техническую базу за рубежом, открывая исследовательские центры в Германии и США. Новые разработки, запланированные к выпуску в 2026 году, с самого начала разрабатываются с учётом требований зарубежных рынков.

В последние месяцы Li Auto столкнулась с падением объёмов продаж. Как сообщал китайский медиаресурс 36kr, в середине октября компания провела трёхдневную закрытую стратегическую встречу в Пекине, на которой обсуждались вопросы снижения продаж, научно-исследовательской деятельности и продуктовой стратегии. В результате были приняты решения об оптимизации модельного ряда, продуктовых предложений и подходов к R&D, а также о ускорении международной экспансии и увеличении инвестиций в искусственный интеллект.

На стратегической встрече 2025 года руководство Li Auto указало, что одним из основных упущений была отсрочка полномасштабного выхода на внешние рынки, и теперь компания намерена существенно ускорить этот процесс.

Ранее зарубежные продажи Li Auto осуществлялись через параллельный экспорт в такие регионы, как Россия, Ближний Восток и Центральная Азия, с пиковыми объёмами около 4 000 автомобилей в месяц. По данным 36kr, модель L9 с рекомендованной ценой в 450 000 юаней (примерно ≈ 5 076 000 руб.) могла продаваться в России через параллельный импорт почти по 900 000 юаней (≈ 10 152 000 руб.), что почти вдвое превышало базовую стоимость.

С начала 2025 года Россия и страны Центральной Азии ввели ряд ограничительных мер для такого экспорта. В частности, российские правила в апреле потребовали уплаты всех налогов и сборов для автомобилей, транзитно следующих из Китая через Центральную Азию, что устранaло преимущество низких таможенных расходов, ранее доступных для параллельного экспорта. В результате объёмы таких поставок, по сообщениям, сократились до нескольких сотен автомобилей ежемесячно.