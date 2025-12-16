Новый Renault Clio 2027: гибридный супермини с экономичным двигателем

Следующее поколение Renault Clio, сохранит платформу CMF-B и предложит бензиновые и гибридные варианты. В версии Hybrid используется 1,8-литровый четырёхцилиндровый двигатель с двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 158 л. с., а крутящий момент — 270 Н·м. Батарея увеличена до 1,4 кВт·ч, что позволяет выполнять до 80 % городских поездок на электротяге, экономя до 40 % топлива.

Гибридная трансмиссия сочетает четыре передачи для двигателя и две для электромоторов, обеспечивая плавное переключение режимов. Разгон до 100 км/ч занимает 8,3 с, максимальная скорость ограничена электроникой на 180 км/ч. Средний расход топлива во время тестов в Португалии составил 5 л/100 км, а выбросы CO₂ — 89 г/км.

Экстерьер Clio 2027 стал более зрелым: автомобиль вырос на 67 мм в длину, 39 мм в ширину и 11 мм в высоту, с увеличенной колёсной базой. Управляемость осталась точной, а электроусилитель руля и контроль кузова обеспечивают уверенность на поворотах.

Салон получил MBUX четвёртого поколения с системой OpenR Link, Google Maps и голосовым ассистентом на базе AI. Доступны опции Superscreen с цифровой приборной панелью и двумя дополнительными дисплеями. Багажник гибрида вмещает 309 литров, базовая бензиновая версия — 391 литр.

Ориентировочная цена нового Clio Hybrid составит около 2,4 млн рублей. Продажи запланированы на 2027 год, а нынешнее поколение останется в продаже до появления новой модели.