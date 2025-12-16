Mercedes-Benz CLA 220 2026 получит гибрид с двигателем Geely на 208 л. с.

Mercedes-Benz представила технические характеристики седана CLA 220 2026 года выпуска в гибридной версии. Новый автомобиль оснащён 1,5-литровым турбированным рядным четырёхцилиндровым двигателем M252, разработанным совместно с Geely и производимым в Китае. Модель сохраняет передний привод и оснащена гибридной системой, рассчитанной на экономию топлива и рекуперацию энергии.

Двигатель M252 входит в семейство модульных моторов FAME и использует технологию цикла Миллера с интегрированным выпускным коллектором в головке блока цилиндров. Такая конструкция снижает турбозадержку, ускоряет прогрев катализатора, обеспечивает работу с обеднённой смесью, сохраняя мощность и снижая расход топлива. Мощность бензинового двигателя составляет 188 л. с., он работает совместно с электрическим мотором гибридной системы.

Гибридная система на 48 В включает 30-сильный электродвигатель с крутящим моментом 200 Н·м, встроенный в коробку передач 8F-eDCT, и компактный аккумулятор на 1,3 кВт·ч. Автомобиль может двигаться в полностью электрическом режиме при мощности до 27 л. с. и поддерживает движение накатом до 97 км/ч. Рекуперация энергии возможна на всех восьми передачах с максимальной мощностью 25 кВт, что повышает общую эффективность.

Суммарная мощность бензинового и электрического моторов составляет 208 л. с., пик крутящего момента — 380 Н·м. CLA 220 весом около 1 630 кг разгоняется до 100 км/ч за 7,1 секунды, а максимальная скорость ограничена электроникой на уровне 210 км/ч. Для снижения шума применены двухслойная перегородка и расширение шумопоглощающих материалов на стойки A и пол.

Внешне CLA 220 продолжает стиль электрических моделей Mercedes с хромированной решёткой и подсвеченными декоративными элементами спереди и сзади. Фары стандартной и опциональной комплектации оснащены непрерывными световыми полосами, объём багажника составляет 405 литров.

Внутри установлена мультимедийная система MBUX четвёртого поколения с операционной системой MB.OS, включающей технологии искусственного интеллекта от Google и Microsoft. Опциональная конфигурация MBUX Superscreen объединяет цифровую приборную панель 10,25 дюйма, центральный сенсорный экран 14 дюймов и экран переднего пассажира 14 дюймов с поддержкой персонализированного навигационного сопровождения через Google Maps.

Гибридная версия CLA 220 2026 года создана для оптимизации расхода топлива и рекуперации энергии и производится в рамках партнёрства Mercedes-Benz и Geely в Китае.