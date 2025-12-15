Volkswagen сообщил о росте доли полностью электрических автомобилей (BEV) в продажах в Европе, где бренд укрепил позиции и по итогам 10 месяцев опередил Tesla по числу реализованных BEV‑машин. Доля электромобилей во всём объёме продаж марки в Европе увеличилась до 18,4 % с 12,3 % годом ранее.

Руководитель по продажам Martin Sander заявил, что положительная динамика продолжится в 2026 году, когда на рынок выйдет новый ID Polo — самый доступный электрический автомобиль Volkswagen с начальной ценой примерно €25 000 (около 2 890 000 ₽). Модель рассматривается как ключевой элемент стратегии по достижению сопоставимости цен и рентабельности между BEV и автомобилями с ДВС.