Китай выдал первые условные разрешения на L3 автономное вождение для Deepal SL03 и Arcfox S

Министерство промышленности и информационных технологий Китая (MIIT) 15 декабря официально объявило о выдаче первых условных разрешений на эксплуатацию автомобилей с L3 автономным вождением. Два электрических седана начнут тестовые поездки на определённых участках дорог Пекина и Чунцина, что является шагом к переходу от испытаний к коммерческому использованию технологий L3.

Deepal SL03

Электрический седан Changan Deepal SC7000AAARBEV способен к автономному движению в условиях плотного потока на шоссе и городских скоростных трассах в пределах одной полосы. Максимальная скорость автономного режима — 50 км/ч. Тестирование ограничено участками в Чунцине: внутреннее кольцевое шоссе, новое внутреннее кольцевое шоссе (от развязки Гаотанянь до развязки Лайцзя), проспект Юду (от развязки Жэньхэ до развязки аэропорта).

Arcfox Alpha S

Электрический седан BAIC Arcfox BJ7001A61NBEV поддерживает автономное движение на шоссе и городских скоростных трассах в пределах одной полосы со скоростью до 80 км/ч. Тестирование проводится на определённых участках Пекина: шоссе Цзинчжу (от моста Цзюгонг Нью-Бридж в районе Даксин до шоссе Северная линия аэропорта), шоссе Северная линия аэропорта (от моста Дакю Южный до шоссе Даксин Аэропорт), шоссе Даксин Аэропорт (от Южного 6-го кольца до шоссе Северная линия аэропорта).

Согласно MIIT, эксплуатацией автомобилей в указанных зонах будут заниматься отдельные операторы. Власти усилят контроль за безопасностью движения и совершенствованием стандартов для интеллектуальных подключённых электромобилей, чтобы поддерживать развитие отрасли в Китае.

Выбор Чунцина и Пекина для пилотных программ обусловлен особенностями транспортной системы этих городов и близостью к регулирующим органам, что позволит уточнить законы и нормативы в процессе испытаний.