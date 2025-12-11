ЕС отменяет планы запрета продажи новых автомобилей с ДВС после 2035 года

Планы Евросоюза по введению запрета на продажу новых легковых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году были пересмотрены, заявило немецкое издание Bild со ссылкой на представителя законодательного органа ЕС. Ранее предполагалось, что с этого года все новые автомобили должны будут иметь нулевой уровень выбросов CO₂, что фактически исключало бы продажи машин с ДВС, однако теперь эта цель признана неактуальной. Вместо полного ограничения продажи двигателей внутреннего сгорания Еврокомиссия намерена внедрить более гибкие меры по снижению выбросов CO₂ от транспортных средств.

Пересмотр подхода последовал после давления со стороны ряда государств-членов, включая Германию и Италию, а также крупных автопроизводителей, которые выступали за смягчение требований. Манфред Вебер, глава Европейской народной партии — крупнейшей политической группировки в Европейском парламенте, подтвердил изменение стратегии.

Ранее ряд стран ЕС, в том числе Германия и Италия, призывали к ослаблению будущих правил и к тому, чтобы после 2035 года оставалась возможность продавать гибридные автомобили и машины с более эффективными двигателями внутреннего сгорания при соблюдении соглашённых норм.

Другие источники сообщали о растущей поддержке пересмотра подхода среди европейских автолюбителей и представителей отрасли, а также о том, что популярность традиционных двигателей остаётся значительной, что стало одной из причин для обсуждения изменений в политике.