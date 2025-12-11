GWM представила ограниченную серию внедорожника Tank 300 Polar Edition

Бренд Tank компании Great Wall Motor объявил о начале продаж версии Tank 300 Polar Edition. Стоимость модели варьируется от примерно 2,34 млн до 2,52 млн рублей по текущему курсу. Серия включает две модификации и была впервые показана на автосалоне в Гуанчжоу 2025 года, где стартовал прием предварительных заказов. По всему миру будет выпущено 300 автомобилей. Модель ориентирована на специалистов, работающих в суровых условиях, и любителей бездорожья.

Версия Polar Edition выделяется окраской «Polar Orange» и фирменными декоративными элементами на кузове, а также эмблемой «Polar Glory» на переднем крыле. В салоне используется тиснение «Polar Imprint» на подголовниках сидений.

Для Tank 300 Polar Edition предусмотрены три дополнительных пакета оснащения. В пакет Winter guardian входят обогрев лобового стекла и форсунок, что помогает сохранять обзор при температурах ниже –30 °C. Пакет Snow conqueror предусматривает установку вседорожных шин AT для повышения сцепления на снегу и льду. Пакет Escape escort включает беспроводную дистанционную лебёдку грузоподъёмностью около 4,3 тонны и дополняется возможностью буксировки до 2,5 тонны.

Габариты внедорожника составляют 4 760 мм в длину, 1 930 мм в ширину и 1 903 мм в высоту при колесной базе 2 750 мм. Конструкция опирается на рамное шасси с углом въезда 33° и съезда 34°.

Внутреннее оформление повторяет решения актуальных версий Tank 300: в центре расположен 14,6-дюймовый парящий дисплей мультимедиа, совмещенный с 12,3-дюймовой цифровой приборной панелью. В оснащение входят многофункциональный двухспицевый руль и электронный селектор. Работу интерфейса обеспечивает система Coffee OS на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155 с поддержкой 4G, четырехзонального голосового управления, встроенного KTV и удалённого доступа через мобильное приложение.

Модель сохраняет варианты силовых установок, доступных в линейке Tank 300. Это бензиновый мотор 2.0T мощностью 167 кВт (224 л. с.) с крутящим моментом 387 Н·м и дизельный 2.4T мощностью 137 кВт (184 л. с.) с максимальным моментом 490 Н·м. Оба двигателя работают с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Для движения по бездорожью предусмотрены блокировки переднего и заднего дифференциалов, подключаемый полный привод и функция Tank Turn, повышающая маневренность на ограниченном пространстве.