EXLANTIX ET: подробный разбор технических характеристик премиального гибрида

EXLANTIX ET — полноразмерный кроссовер бренда EXEED, который сочетает в себе высокую технологичность, премиальный комфорт и гибридную силовую установку с удлинённым запасом хода. В этой статье подробно рассмотрим ключевые технические характеристики Exlantix ET, дадим пояснения к основным показателям и приведём наглядные таблицы и формулы, которые помогут оценить реальную практическую пользу заявленных характеристик.

Содержание
  1. Ключевые технические параметры
  2. Силовая установка и запас хода
  3. Формулы и пример расчёта электрического запаса хода
  4. Подвеска, тормоза и шасси
  5. Комфорт и мультимедиа
  6. Системы безопасности и ассистенты
  7. Список ключевых систем безопасности
  8. Практические выводы для покупателя

Ключевые технические параметры

Ниже — сводная таблица основных технических характеристик EXLANTIX ET, собранных по официальным данным дилера.

Параметр Значение
Габариты (Д×Ш×В), мм 4980 × 1975 × 1698
Колёсная база, мм 3000
Снаряжённая масса, кг 2467
Количество мест 5
Тип привода Полный
Емкость аккумулятора, кВт·ч 40
Напряжение бортовой сети 400 В
Время быстрой зарядки (20–80%) ≈ 17,5 мин
Макс. скорость, км/ч 195
Дорожный просвет, мм 227
Размер шин 255/50R20

Эти данные взяты из официального описания модели у дилера EXEED — представителя марки в России.

Силовая установка и запас хода

EXLANTIX ET использует гибридную архитектуру с бензиновым двигателем 1.5T в связке с электрическими моторами в конфигурации range-extender / REEV. Такая схема обеспечивает баланс между динамикой и экономичностью — электромоторы отвечают за основное тяговое усилие в электромобильном режиме, а ДВС играет роль генератора/подзарядного источника при необходимости.

Емкость аккумулятора заявлена как 40 кВт·ч при напряжении 400 В; время скоростной зарядки до 80% — порядка 17,5 минуты (20–80%). Эти параметры позволяют рассчитывать на удобную эксплуатацию при частых коротких поездках и быструю подзарядку на трассе.

Формулы и пример расчёта электрического запаса хода

Чтобы понять практический электрический радиус движения, полезно оперировать простой формулой:

Диапазон (км) = Емкость аккумулятора (кВт·ч) × КПД (км / кВт·ч)

Если взять типичное среднее энергопотребление для крупного кроссовера — 18 кВт·ч/100 км (то есть 0.18 кВт·ч/км), то примерный расчёт:

Диапазон ≈ 40 (кВт·ч) / 0.18 (кВт·ч/км) ≈ 222 км (электрический режим)

Важно: приведённый расчёт служит иллюстрацией и будет меняться в зависимости от стиля вождения, температуры, рельефа и загрузки автомобиля.

Подвеска, тормоза и шасси

EXLANTIX ET оснащён независимой подвеской спереди с двумя шаровыми опорами и многорычажной задней подвеской, что типично для моделей, ориентированных на высокий комфорт и управляемость. Тормозная система — вентилируемые диски с 6-поршневыми суппортами, что указывает на приоритет при проектировании высокой тормозной производительности и устойчивости при интенсивных нагрузках.

  • Преимущества многорычажной задней подвески: лучшая контактность колеса с дорогой, повышенный комфорт и точность руления.
  • 6-поршневые суппорты: равномерное распределение тормозных усилий и более высокая теплоёмкость.

Комфорт и мультимедиа

Интерьер EXLANTIX ET выполнен в премиальном ключе: присутствуют кожаная отделка Nappa, многофункциональные электроприводы сидений с памятью, вентиляцией и массажем, трёхзонный климат-контроль и автоматические системы ароматизации и ионизации воздуха. Панорамная крыша, акустическое остекление и электронные доводчики дверей подтверждают позиционирование модели в верхнем сегменте.

  1. Удобство для водителя: расширенные настройки сидений и руля, система памяти.
  2. Комфорт пассажиров: климат-контроль и регулировка второго ряда.
  3. Атмосфера в салоне: многоцветная подсветка и премиальные материалы.

Системы безопасности и ассистенты

Автомобиль оснащён комплексом электронных ассистентов ADAS: адаптивный круиз-контроль (ACC), система удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение (AEB), мониторинг слепых зон, система кругового обзора и другие функции, призванные минимизировать риск ДТП и повысить уровень безопасности как водителя, так и пассажиров.

Список ключевых систем безопасности

  • ESP — система курсовой устойчивости
  • AEB — автоматическое экстренное торможение
  • FCW — предупреждение о фронтальном столкновении
  • BSD — мониторинг слепых зон
  • Камеры и круговой обзор 540°

Практические выводы для покупателя

EXLANTIX ET — это вариант для тех, кто ищет крупный кроссовер с современным гибридным приводом, достойным запасом электроэнергии и широким набором комфорта и безопасности. Основные сильные стороны модели:

  • Сбалансированная гибридная архитектура с возможностью значительного электрического пробега.
  • Премиальная отделка и широкий набор комфортабельных опций.
  • Современные активные и пассивные системы безопасности.

Недостатки и моменты для уточнения перед покупкой: реальный электрический диапазон в ваших условиях, стоимость технического обслуживания гибридной системы и доступность сервисной сети в вашем регионе — эти вопросы стоит обсудить с дилером.

EXLANTIX ET демонстрирует сочетание технологической платформы и премиального оснащения — от 40 кВт·ч батареи и быстрого заряда до продвинутых тормозов и многорычажной подвески. При оценке автомобиля важно не только ориентироваться на паспортные цифры, но и учитывать практические факторы эксплуатации: климат, стиль вождения и инфраструктуру зарядных станций. Для получения наиболее точной информации и тест-драйва рекомендуется обращаться к официальным дилерам EXEED.

