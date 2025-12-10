EXLANTIX ET: подробный разбор технических характеристик премиального гибрида

EXLANTIX ET — полноразмерный кроссовер бренда EXEED, который сочетает в себе высокую технологичность, премиальный комфорт и гибридную силовую установку с удлинённым запасом хода. В этой статье подробно рассмотрим ключевые технические характеристики Exlantix ET, дадим пояснения к основным показателям и приведём наглядные таблицы и формулы, которые помогут оценить реальную практическую пользу заявленных характеристик.
Ключевые технические параметры
Ниже — сводная таблица основных технических характеристик EXLANTIX ET, собранных по официальным данным дилера.
|Параметр
|Значение
|Габариты (Д×Ш×В), мм
|4980 × 1975 × 1698
|Колёсная база, мм
|3000
|Снаряжённая масса, кг
|2467
|Количество мест
|5
|Тип привода
|Полный
|Емкость аккумулятора, кВт·ч
|40
|Напряжение бортовой сети
|400 В
|Время быстрой зарядки (20–80%)
|≈ 17,5 мин
|Макс. скорость, км/ч
|195
|Дорожный просвет, мм
|227
|Размер шин
|255/50R20
Эти данные взяты из официального описания модели у дилера EXEED — представителя марки в России.
Силовая установка и запас хода
EXLANTIX ET использует гибридную архитектуру с бензиновым двигателем 1.5T в связке с электрическими моторами в конфигурации range-extender / REEV. Такая схема обеспечивает баланс между динамикой и экономичностью — электромоторы отвечают за основное тяговое усилие в электромобильном режиме, а ДВС играет роль генератора/подзарядного источника при необходимости.
Емкость аккумулятора заявлена как 40 кВт·ч при напряжении 400 В; время скоростной зарядки до 80% — порядка 17,5 минуты (20–80%). Эти параметры позволяют рассчитывать на удобную эксплуатацию при частых коротких поездках и быструю подзарядку на трассе.
Формулы и пример расчёта электрического запаса хода
Чтобы понять практический электрический радиус движения, полезно оперировать простой формулой:
Диапазон (км) = Емкость аккумулятора (кВт·ч) × КПД (км / кВт·ч)
Если взять типичное среднее энергопотребление для крупного кроссовера — 18 кВт·ч/100 км (то есть 0.18 кВт·ч/км), то примерный расчёт:
Диапазон ≈ 40 (кВт·ч) / 0.18 (кВт·ч/км) ≈ 222 км (электрический режим)
Важно: приведённый расчёт служит иллюстрацией и будет меняться в зависимости от стиля вождения, температуры, рельефа и загрузки автомобиля.
Подвеска, тормоза и шасси
EXLANTIX ET оснащён независимой подвеской спереди с двумя шаровыми опорами и многорычажной задней подвеской, что типично для моделей, ориентированных на высокий комфорт и управляемость. Тормозная система — вентилируемые диски с 6-поршневыми суппортами, что указывает на приоритет при проектировании высокой тормозной производительности и устойчивости при интенсивных нагрузках.
- Преимущества многорычажной задней подвески: лучшая контактность колеса с дорогой, повышенный комфорт и точность руления.
- 6-поршневые суппорты: равномерное распределение тормозных усилий и более высокая теплоёмкость.
Комфорт и мультимедиа
Интерьер EXLANTIX ET выполнен в премиальном ключе: присутствуют кожаная отделка Nappa, многофункциональные электроприводы сидений с памятью, вентиляцией и массажем, трёхзонный климат-контроль и автоматические системы ароматизации и ионизации воздуха. Панорамная крыша, акустическое остекление и электронные доводчики дверей подтверждают позиционирование модели в верхнем сегменте.
- Удобство для водителя: расширенные настройки сидений и руля, система памяти.
- Комфорт пассажиров: климат-контроль и регулировка второго ряда.
- Атмосфера в салоне: многоцветная подсветка и премиальные материалы.
Системы безопасности и ассистенты
Автомобиль оснащён комплексом электронных ассистентов ADAS: адаптивный круиз-контроль (ACC), система удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение (AEB), мониторинг слепых зон, система кругового обзора и другие функции, призванные минимизировать риск ДТП и повысить уровень безопасности как водителя, так и пассажиров.
Список ключевых систем безопасности
- ESP — система курсовой устойчивости
- AEB — автоматическое экстренное торможение
- FCW — предупреждение о фронтальном столкновении
- BSD — мониторинг слепых зон
- Камеры и круговой обзор 540°
Практические выводы для покупателя
EXLANTIX ET — это вариант для тех, кто ищет крупный кроссовер с современным гибридным приводом, достойным запасом электроэнергии и широким набором комфорта и безопасности. Основные сильные стороны модели:
- Сбалансированная гибридная архитектура с возможностью значительного электрического пробега.
- Премиальная отделка и широкий набор комфортабельных опций.
- Современные активные и пассивные системы безопасности.
Недостатки и моменты для уточнения перед покупкой: реальный электрический диапазон в ваших условиях, стоимость технического обслуживания гибридной системы и доступность сервисной сети в вашем регионе — эти вопросы стоит обсудить с дилером.
EXLANTIX ET демонстрирует сочетание технологической платформы и премиального оснащения — от 40 кВт·ч батареи и быстрого заряда до продвинутых тормозов и многорычажной подвески. При оценке автомобиля важно не только ориентироваться на паспортные цифры, но и учитывать практические факторы эксплуатации: климат, стиль вождения и инфраструктуру зарядных станций. Для получения наиболее точной информации и тест-драйва рекомендуется обращаться к официальным дилерам EXEED.