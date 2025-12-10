EXLANTIX ET: подробный разбор технических характеристик премиального гибрида

EXLANTIX ET — полноразмерный кроссовер бренда EXEED, который сочетает в себе высокую технологичность, премиальный комфорт и гибридную силовую установку с удлинённым запасом хода. В этой статье подробно рассмотрим ключевые технические характеристики Exlantix ET, дадим пояснения к основным показателям и приведём наглядные таблицы и формулы, которые помогут оценить реальную практическую пользу заявленных характеристик.

Ключевые технические параметры

Ниже — сводная таблица основных технических характеристик EXLANTIX ET, собранных по официальным данным дилера.

Параметр Значение Габариты (Д×Ш×В), мм 4980 × 1975 × 1698 Колёсная база, мм 3000 Снаряжённая масса, кг 2467 Количество мест 5 Тип привода Полный Емкость аккумулятора, кВт·ч 40 Напряжение бортовой сети 400 В Время быстрой зарядки (20–80%) ≈ 17,5 мин Макс. скорость, км/ч 195 Дорожный просвет, мм 227 Размер шин 255/50R20

Эти данные взяты из официального описания модели у дилера EXEED — представителя марки в России.

Силовая установка и запас хода

EXLANTIX ET использует гибридную архитектуру с бензиновым двигателем 1.5T в связке с электрическими моторами в конфигурации range-extender / REEV. Такая схема обеспечивает баланс между динамикой и экономичностью — электромоторы отвечают за основное тяговое усилие в электромобильном режиме, а ДВС играет роль генератора/подзарядного источника при необходимости.

Емкость аккумулятора заявлена как 40 кВт·ч при напряжении 400 В; время скоростной зарядки до 80% — порядка 17,5 минуты (20–80%). Эти параметры позволяют рассчитывать на удобную эксплуатацию при частых коротких поездках и быструю подзарядку на трассе.

Формулы и пример расчёта электрического запаса хода

Чтобы понять практический электрический радиус движения, полезно оперировать простой формулой:

Диапазон (км) = Емкость аккумулятора (кВт·ч) × КПД (км / кВт·ч)

Если взять типичное среднее энергопотребление для крупного кроссовера — 18 кВт·ч/100 км (то есть 0.18 кВт·ч/км), то примерный расчёт:

Диапазон ≈ 40 (кВт·ч) / 0.18 (кВт·ч/км) ≈ 222 км (электрический режим)

Важно: приведённый расчёт служит иллюстрацией и будет меняться в зависимости от стиля вождения, температуры, рельефа и загрузки автомобиля.

Подвеска, тормоза и шасси

EXLANTIX ET оснащён независимой подвеской спереди с двумя шаровыми опорами и многорычажной задней подвеской, что типично для моделей, ориентированных на высокий комфорт и управляемость. Тормозная система — вентилируемые диски с 6-поршневыми суппортами, что указывает на приоритет при проектировании высокой тормозной производительности и устойчивости при интенсивных нагрузках.

Преимущества многорычажной задней подвески: лучшая контактность колеса с дорогой, повышенный комфорт и точность руления.

6-поршневые суппорты: равномерное распределение тормозных усилий и более высокая теплоёмкость.

Комфорт и мультимедиа

Интерьер EXLANTIX ET выполнен в премиальном ключе: присутствуют кожаная отделка Nappa, многофункциональные электроприводы сидений с памятью, вентиляцией и массажем, трёхзонный климат-контроль и автоматические системы ароматизации и ионизации воздуха. Панорамная крыша, акустическое остекление и электронные доводчики дверей подтверждают позиционирование модели в верхнем сегменте.

Удобство для водителя: расширенные настройки сидений и руля, система памяти. Комфорт пассажиров: климат-контроль и регулировка второго ряда. Атмосфера в салоне: многоцветная подсветка и премиальные материалы.

Системы безопасности и ассистенты

Автомобиль оснащён комплексом электронных ассистентов ADAS: адаптивный круиз-контроль (ACC), система удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение (AEB), мониторинг слепых зон, система кругового обзора и другие функции, призванные минимизировать риск ДТП и повысить уровень безопасности как водителя, так и пассажиров.

Список ключевых систем безопасности

ESP — система курсовой устойчивости

AEB — автоматическое экстренное торможение

FCW — предупреждение о фронтальном столкновении

BSD — мониторинг слепых зон

Камеры и круговой обзор 540°

Практические выводы для покупателя

EXLANTIX ET — это вариант для тех, кто ищет крупный кроссовер с современным гибридным приводом, достойным запасом электроэнергии и широким набором комфорта и безопасности. Основные сильные стороны модели:

Сбалансированная гибридная архитектура с возможностью значительного электрического пробега.

Премиальная отделка и широкий набор комфортабельных опций.

Современные активные и пассивные системы безопасности.

Недостатки и моменты для уточнения перед покупкой: реальный электрический диапазон в ваших условиях, стоимость технического обслуживания гибридной системы и доступность сервисной сети в вашем регионе — эти вопросы стоит обсудить с дилером.

EXLANTIX ET демонстрирует сочетание технологической платформы и премиального оснащения — от 40 кВт·ч батареи и быстрого заряда до продвинутых тормозов и многорычажной подвески. При оценке автомобиля важно не только ориентироваться на паспортные цифры, но и учитывать практические факторы эксплуатации: климат, стиль вождения и инфраструктуру зарядных станций. Для получения наиболее точной информации и тест-драйва рекомендуется обращаться к официальным дилерам EXEED.