Цены на сепараторы для литий-ионных батарей в Китае могут вырасти на 30 %, что отразится на стоимости электромобилей

В Китае наблюдаются рост цен на литий-ионные батареи: крупные производители сепараторов предложили повышение стоимости продукции, что может повлиять на цену аккумуляторов электромобилей в ближайшие месяцы.

Некоторые компании объявили о повышении цен на сепараторы влажного процесса до 30 %. По данным NBD, один из ведущих производителей подтвердил, что стоимость его продукции вырастет на 30 %. Журнал Shanghai Securities Journal отмечает, что это касается как базовой, так и покрытой плёнки. Часть клиентов уже получает новые условия, полное внедрение ещё уточняется.

Сепараторы разделяют анод и катод в батарее и составляют около 10–15 % стоимости элемента. При передаче всей надбавки производителям батарей это может привести к росту цены на ячейку на 3–5 %. Наибольшие изменения ожидаются для электромобилей с батареями высокой плотности энергии, использующих влажные сепараторы.

Консолидация отрасли также влияет на ценообразование: крупный производитель недавно приобрёл предприятие для увеличения выпуска 5-микронных сепараторов. Высокая загрузка мощностей сегмента влажных сепараторов поддерживает стабильные или растущие цены, а контроль крупных компаний ограничивает гибкость поставок для мелких производителей.

Другие материалы для батарей остаются относительно стабильными: фосфат лития и никель-кобальт-литий показывают незначительные изменения, карбонат лития подешевел до 90 000–93 000 юаней за тонну (примерно 12 700–13 100 USD), а анодные материалы и электролиты сохраняют объём производства.

Аналитики прогнозируют умеренное давление на рост цен на аккумуляторы электромобилей в ближайшие месяцы. Часть повышения может быть компенсирована производителями или OEM, но длительное повышение цен на сепараторы постепенно отразится на стоимости батарей, особенно для моделей с высокоплотными элементами.