Chery представила среднеразмерный внедорожник Jetour X90 Pro 2026 с 251 л.с.

Бренд Jetour компании Chery официально анонсировал выпуск среднеразмерного внедорожника 2026 X90 Pro. Модель предлагается в пяти комплектациях с ценой от 135 900 до 167 900 юаней (примерно 1,7–2,1 млн рублей).

Комплектации и цены:

1.6TD Standard — 135 900 юаней (~1,7 млн ₽)

1.6TD Comfort — 139 900 юаней (~1,75 млн ₽)

2.0TD Elite — 155 900 юаней (~1,95 млн ₽)

2.0TD Luxury — 159 900 юаней (~2 млн ₽)

2.0TD Flagship — 167 900 юаней (~2,1 млн ₽)

Длина нового X90 Pro составляет 4858 мм, ширина — 1925 мм, высота — 1780 мм, а колёсная база достигает 2850 мм. Автомобиль оснащён крупной передней решёткой с вертикальными хромированными планками и выпускается в стандартной конфигурации с шестью сиденьями (2+2+2), также доступны варианты на пять и семь мест. Объём багажника в 5- и 7-местных версиях можно увеличить до 1634 литров.

Салон оборудован цифровой панелью приборов 10,25 дюйма и центральным сенсорным экраном 15,6 дюйма на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155. Автомобиль поддерживает удалённое управление через T-BOX, четырёхзонную голосовую систему, двухрежимное позиционирование Beidou/GPS и облачные обновления FOTA. Среди опций — кристаллический селектор передач, потолок из замши, сиденья с углом наклона 116° с подогревом, вентиляцией и массажем SPA на втором ряду и водительском сиденье.

Под капотом доступны два двигателя: 2.0T Kunpeng Power мощностью 187 кВт (251 л.с.) и крутящим моментом 390 Н·м или 1.6T с 145 кВт (194 л.с.). Оба агрегата работают в паре с 7-ступенчатой мокрой коробкой передач с двойным сцеплением.