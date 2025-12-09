Ford и Renault объединяют технологии для новой линейки электрических моделей

Ford и Renault договорились о совместном использовании платформы Renault Ampere для электромобилей, что позволит выпустить обновлённый Ford Fiesta EV на базе Renault 5 E-Tech. Согласно планам, первый из двух новых электромобилей Ford появится в продаже в начале 2028 года.

Ford получит доступ к архитектуре, которая используется в Renault 4, R5, Alpine A290 и будущем Twingo, а также к технологиям аккумуляторов и электромоторов. Новые модели — компактный хэтчбек, возрождающий Fiesta, и ещё один небольшой электромобиль — будут иметь оригинальные кузова и настройку шасси, разработанную Ford.

По словам президента Ford of Europe Джима Баумбика, компания будет отвечать за дизайн, поведение на дороге и управление, чтобы сохранить узнаваемый характер марки.

Платформа Ampere предполагает варианты батарей на 40 и 52 кВт·ч, обеспечивающих запас хода до 252 миль по WLTP, а также электромотор до 148 л.с., разгоняющий автомобиль до 100 км/ч менее чем за восемь секунд.

Обе новые модели Ford будут выпускаться на заводах Renault ElectriCity во Франции. Ford рассчитывает ускорить разработку благодаря процессам Renault, которые позволили создать Twingo 2026 года менее чем за два года.

Руководители обеих компаний отмечают, что партнёрство объединяет производственные возможности Renault и фирменный подход Ford к дизайну и управляемости.

Совместное использование технологий Renault может также привести к возвращению зарядной версии Fiesta ST, потенциально построенной на базе Alpine A290 с электромотором до 217 л.с.

Второй электромобиль, по словам Baumbick, дополнит линейку Ford в сегменте компактных моделей, где уже представлена Puma Gen-E. Варианты рассматриваются в направлении доступного компактного SUV или наследника Ford Ka на базе нового Twingo.

Партнёрство охватывает только малые платформы: для более крупных электрических моделей Ford продолжит сотрудничество с Volkswagen и платформой MEB. Также Ford и Renault подписали письмо о намерениях о возможной совместной работе над лёгкими коммерческими автомобилями.