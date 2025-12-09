Глава Onvo считает крупные батареи для EREV неэффективным решением

В беседе с изданием The Paper старший вице-президент Nio и руководитель бренда Onvo Шэнь Фэй отметил, что на фоне развитой инфраструктуры зарядки использование батарей увеличенной ёмкости в электромобилях с расширенным запасом хода приводит к лишним расходам и занимает пространство в салоне. По его словам, блок-дополнительный генератор, повышающий стоимость автомобиля примерно на 15 000 юаней (около 163 000 рублей), создаёт ненужную нагрузку как для производителей, так и для покупателей.

Onvo объявила о планах расширить сеть станций замены аккумуляторов, увеличив парк батарей более чем на 8 000 единиц к середине января 2026 года. Таким образом, текущие запасы — около 7 000 аккумуляторов на 2 300 станциях — будут более чем удвоены.

Отвечая на вопрос о финансовой целесообразности инвестиций на фоне стремления Nio выйти на операционный ноль в четвёртом квартале, Шэнь привёл экономическое обоснование. Компания намерена использовать разницу между дневными и ночными тарифами на электроэнергию, что, по его подсчётам, способно приносить заметную прибыль.

По его словам, в отдельных регионах, например в Чжэцзяне, каждая батарея на станции может обеспечивать около 1,2 юаня (примерно 13 рублей) дохода на каждый киловатт-час разницы тарифов. При средней доступной ёмкости в 50 кВт·ч это составляет около 60 юаней в день (примерно 652 рубля) или примерно 20 000 юаней в год (около 217 000 рублей). В среднем по стране показатель оценивается в 12 000–13 000 юаней ежегодно (примерно 130 000–141 000 рублей).

Шэнь также сообщил, что около 40% владельцев Onvo L90, оснащённого стандартной батареей на 85 кВт·ч, переходят на аккумулятор ёмкостью 60 кВт·ч в рамках программы Battery-as-a-Service. Это позволяет экономить примерно 3 600 юаней (около 39 000 рублей) в год на аренде и показывает снижение беспокойства о запасе хода на фоне улучшения инфраструктуры зарядки.

Подобный выбор отличается от отраслевой тенденции увеличения ёмкости батарей в EREV-моделях, которую Шэнь назвал неэффективным путём в условиях развития зарядной сети. Он подчеркнул, что наращивание батарей и топливных баков представляет собой постепенное улучшение, тогда как технология замены аккумуляторов требует комплексного подхода и относится к системным решениям.

Сейчас на дорогах находится около 120 000 автомобилей Onvo, а число станций замены составляет 2 300. Соотношение примерно 60 машин на одну станцию превышает средний показатель по рынку. По мнению Шэня, оптимальной является конфигурация, при которой на каждой станции поддерживается от четырёх до семи батарей для удовлетворения запросов пользователей с разными потребностями в запасе хода.