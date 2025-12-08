Новый Mercedes GLB представлен с увеличенным пространством и гибридными опциями

Mercedes представил второе поколение GLB, которое выйдет на рынок в 2026 году с гибридными и полностью электрическими версиями. Дизайн SUV сохранил почти кубическую форму предыдущей модели, но стал более выразительным и просторным.

Спереди установлены фирменные фары с логотипом трёхконечной звезды, а решётка радиатора и задние фонари включают подсвеченные элементы бренда. Интерьер получил монолитную панель приборов, аналогичную новой CLA, и при высоких комплектациях оснащается «Superscreen» с тремя экранами: 10,25-дюймовым дисплеем водителя и двумя 14-дюймовыми сенсорными экранами для центральной панели и переднего пассажира.

Новая платформа MMA увеличила длину автомобиля почти на 100 мм и колесную базу на 60 мм, что улучшило пространство для ног и поддержку для пассажиров второго ряда. Панорамная крыша с затемнённым стеклом добавляет ощущение свободы, а в семиместной конфигурации доступ к третьему ряду стал проще благодаря увеличенным дверным проёмам и подвижным сиденьям второго ряда. Объём багажника варьируется от 480 до 1 605 литров, а электрическая версия получает дополнительный «франк» на 127 литров под капотом.

Электрический GLB 250+ оснащён батареей 85 кВт·ч, обеспечивает до 630 км пробега и двигатель мощностью 268 л. с. с двухскоростной трансмиссией. Версия GLB 350 4Matic добавляет мотор на передней оси для полного привода и ускоряется с 0 до 100 км/ч за 5,5 секунд, сохраняя до 614 км запаса хода. Электромобиль способен буксировать до двух тонн или перевозить до 100 кг велосипедов на фаркопе.

В дальнейшем будут представлены новые электрические и гибридные модификации с 1,5-литровым турбированным двигателем и интегрированным электромотором, доступные с передним или полным приводом, позволяющие передвигаться на электротяге в городе и экономично на шоссе.