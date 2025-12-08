Geely представила принципы китайского автомобильного дизайна на форуме 2025

5 декабря в Шанхае прошёл форум «China Design, Global Aesthetics: 2025 International Automotive Design Forum», организованный Geely, сообщает Y-Auto. В мероприятии приняли участие учёные, лидеры отрасли и специалисты по дизайну из Китая, Европы и других регионов для обсуждения развития китайского автомобильного дизайна и его позиции на мировом рынке.

Форум стал итогом трёхлетней работы по исследованию «Системы дискурса китайского автомобильного дизайна», начатой Geely в 2023 году. В сотрудничестве с академическими и отраслевыми партнёрами компания провела несколько циклов теоретических и практических исследований, чтобы выделить ключевые элементы китайского автомобильного дизайна. В рамках мероприятия была представлена третья редакция Белой книги, отражающая переход от исследовательского подхода к структурированной концепции.

Одним из главных результатов исследования стали «Девять принципов дизайна» Geely, которые объединяют различные подходы в единые методологии и служат ориентиром для дизайнеров при применении китайских стандартов. Полный перечень принципов пока не раскрывается.

Форум также представил исследования цвета и культурной эстетики. Geely выделила «Geely Blue» в рамках китайской цветовой системы и опубликовала «Карту эстетики китайского пользователя», которая учитывает географические и культурные особенности предпочтений потребителей. Эти данные применяются при выборе цветовой палитры и общей концепции автомобиля.

В области интерьера и кабины акцент был сделан на разработке системы масштабирования кокпита, ориентированной на китайских пользователей, с учётом отличий от западных антропометрических стандартов. Также демонстрировалось использование традиционных китайских узоров и символов в интерьере, а также введение шрифта «Galaxy Beautiful Script», созданного на латинице для отражения китайской эстетики и брендинга.

Форум завершился круглым столом, на котором обсуждались культурные и отраслевые аспекты автомобильного дизайна, взаимодействие китайских подходов с глобальными рынками, совместные исследования и практическое применение дизайн-методов.

Мероприятие 2025 года демонстрирует стремление Geely структурировать и документировать китайский автомобильный дизайн, создавая ориентир для национальных и международных разработок.