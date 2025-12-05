Ford представил в Китае новый Mondeo 2026 с 2.0T и ценой от 1,6 млн руб

4 декабря 2025 года под брендом Changan Ford в Китае стартовали продажи нового Mondeo 2026 с шестью уровнями комплектации, стоимость которых составляет от 149 800 до 199 800 юаней (примерно 1,6–2,1 млн руб). Модель предлагает обновлённую мультимедийную систему и несколько вариантов силовых установок, конкурируя с Honda Accord и Toyota Camry на рынке среднеразмерных седанов.

Экстерьер сохранил общие очертания версии 2025 года, но получил обновлённую переднюю часть с восьмиугольной решёткой и интегрированными фарами с трёхсекционными дневными ходовыми огнями. Задняя часть оснащена сквозной светодиодной полосой, переработаны элементы фонарей, а серебристая отделка бампера заменена на чёрную. Габариты автомобиля: длина 4935 мм, ширина 1875 мм, высота 1500 мм, колёсная база 2945 мм. Доступны колёса 17–19 дюймов, у старших комплектаций — 19-дюймовые шины 235/45 R19.

Салон получил центральный экран шириной 1,1 м (27 дюймов, 4K), переработанную приборную панель переднего пассажира в плавающем стиле, физические регуляторы и кнопки быстрого доступа под воздуховодами. Есть беспроводная зарядка, вращающийся селектор передач с подстаканниками, а мультимедийная система SYNC+ на чипе Qualcomm Snapdragon 8155 поддерживает Apple CarPlay, быструю загрузку и камеру с обзором 540°.

В моторной гамме — 1.5T с двумя уровнями мощности (140 и 144 кВт, 263 Н·м), 2.0T (192 кВт, 408 Н·м) и гибрид 1.5T с 140 кВт двигателем и 96 кВт мотором с E‑CVT. Все не‑гибридные версии оснащены 8‑ступенчатым автоматом. Базовые комплектации включают 17-дюймовые колёса, тканевые сиденья и светодиодные фары, топовые — 19-дюймовые колёса, большие дисплеи, системы помощи водителю и улучшенные материалы салона.

Ford China предлагает владельцам моделей 2022–2025 годов программу трейд‑ин с компенсацией до 7 000 юаней (около 99 000 руб) при покупке нового Mondeo 2026. Эта сумма может сочетаться с государственными субсидиями. Компания также продолжила обновление систем старых моделей, добавив функции зеркалирования экрана смартфона, обновлённые карты Baidu с подсчётом времени на светофорах, рекомендации по парковке и улучшенного голосового помощника.