BMW представит новое поколение iX3 с увеличенной колесной базой в Китае в 2026 году

Компания BMW планирует вывести на китайский рынок новое поколение iX3 во второй половине 2026 года. Автомобиль разрабатывается совместно с китайскими партнёрами по программному обеспечению и системам автономного вождения и будет производиться в Шэньяне в версии, предназначенной исключительно для Китая, сообщает Y-Auto.

Согласно данным BMW и китайских СМИ, модель создаётся не на основе существующей платформы, а с участием местных поставщиков технологий. В машине будут внедрены функции программного обеспечения, интерьеры и настройки шасси, ориентированные на использование автомобиля в Китае.

Операционная система BMW X для китайской версии поддерживает основные местные приложения. Голосовой помощник использует крупные языковые модели от Alibaba и DeepSeek, а система помощи водителю, разработанная совместно с Momenta, рассчитана как на городские, так и на магистральные условия движения.

iX3 нового поколения оснащается системой BMW eDrive шестого поколения с высоковольтной архитектурой 800 В, крупными цилиндрическими аккумуляторами и новой компоновкой электродвигателя. Компания сообщает, что запас хода по циклу CLTC превышает 900 километров. По данным европейских тестов, прототип преодолел более 1007 километров между Дебреценом и Мюнхеном с остатком заряда. Китайские источники отмечают, что модель строится на специально разработанной для электромобилей платформе следующего поколения.

Для версии, предназначенной для Китая, колесная база увеличена более чем на 100 миллиметров, что обеспечивает больше пространства для задних пассажиров. Разработка сидений в Шанхайском подразделении BMW предусматривает оптимизированную мягкость и длину для комфортных поездок на дальние расстояния. Автомобиль оснащён панорамным дисплеем, объединяющим приборную панель и информационный экран, 3D-проекцией на лобовое стекло и рулём с физическими кнопками и ёмкостными сенсорными элементами. Лобовое стекло с нано-покрытием сохраняет видимость дисплея при использовании поляризационных очков.

Аналогичный подход использует Mercedes-Benz для китайской версии CLA EV, у которой колесная база на 40 миллиметров больше, чем у международной версии. Машина построена на архитектуре 800 В, имеет запас хода по CLTC до 866 километров и стартовую цену около 2,5 млн рублей.

Обе модели демонстрируют, что некоторые электромобили международных брендов, предлагаемые в Китае, отличаются от зарубежных версий изменёнными габаритами, локализованным программным обеспечением и набором функций.