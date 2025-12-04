В Китае разрешили полностью электронное рулевое управление без механической связи

В Китае утверждён новый национальный стандарт для рулевых систем автомобилей, который вступит в силу с 1 июля 2026 года. Документ отменяет обязательное требование наличия механической связи между рулём и колёсами и официально допускает применение полностью электронных систем steer-by-wire. Обновлённые правила также устанавливают детальные требования к безопасности и функциональности электронных и электрических усилителей рулевого управления.

В разработке стандарта участвовали ведущие китайские автопроизводители и технологические компании, включая Nio, BAIC, Xpeng, BYD, Geely, Xiaomi и Huawei. К работе также были привлечены совместные предприятия зарубежных брендов, в том числе центр Toyota по разработке электромобилей в Китае и подразделение Mercedes-Benz China. Участие широкого круга компаний подтверждает, что требования будут применяться к различным типам автомобилей и архитектурам рулевого управления.

Технология steer-by-wire уже используется в ряде моделей, включая Infiniti Q50, IM L6, Nio ET9 и Tesla Cybertruck. При этом Infiniti Q50 оснащён резервной механической связью, тогда как Nio ET9 стал первой серийной моделью в Китае с полностью электронным рулевым управлением без физического дублирования. Новый стандарт закрепляет требования как к традиционным, так и к полностью электронным системам.

Документ ориентирован на функциональную безопасность в соответствии с актуальными изменениями правил ООН UN R79 и обязывает электронные рулевые системы соответствовать уровням безопасности стандарта ISO 26262. Предусмотрены требования к резервированию систем и описаны параметры работы при различных сбоях, включая проблемы с электропитанием, управлением и энергоресурсами. Для полностью электронных решений вводятся требования по оповещению о состоянии аккумуляторов, их износе и контроле энергопотребления в реальном времени.

Также уточнены методики испытаний рулевых систем при отказах, требования к измерению усилия на руле в нештатных режимах и порядок подтверждения функциональной безопасности. Производители обязаны предоставлять техническую документацию по электронным системам рулевого управления, которая подлежит проверке и выборочным тестам. Одновременно обновлены термины и правила отчётности для единообразного применения стандарта.

Принятые изменения формируют новую нормативную базу для применения электронных рулевых технологий как в китайских, так и в импортируемых автомобилях, создавая условия для дальнейшего внедрения полностью цифровых систем управления.