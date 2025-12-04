BYD запустила программу «Ноль дефектов» на фоне роста выпуска батарей

Компания BYD начала внедрение внутренней программы под названием «Ноль дефектов» на своих предприятиях по выпуску аккумуляторов. Инициатива стартовала в третьем квартале 2025 года и направлена на повышение стандартов производства и управления, а также на сокращение числа дефектов на всех этапах — от изготовления до работы с клиентами. Запуск программы совпал с расширением поставок батарей сторонним автопроизводителям и ростом направления стационарных систем накопления энергии.

По информации источников, цель проекта — обеспечить отсутствие дефектов на протяжении всего жизненного цикла аккумуляторов. В рамках программы BYD в течение трёх–пяти месяцев пересматривает структуру персонала и производственные процессы для выхода на более высокие управленческие стандарты. К 2026 году компания планирует привести систему взаимодействия с внешними заказчиками в соответствие с международными требованиями и приблизить управленческие практики к уровню Toyota. Основной акцент делается на повышении эффективности, снижении ошибок и унификации процессов в производстве, контроле качества и обслуживании клиентов.

Необходимость запуска программы связана с увеличением объёмов выпуска батарей и ростом внешних поставок. За первые девять месяцев 2025 года производство тяговых аккумуляторов BYD на внутреннем рынке достигло 113,42 ГВт·ч, из которых около 23,65 ГВт·ч, или 20,85%, было направлено сторонним заказчикам. Ранее доля таких поставок находилась на уровне однозначных значений. Параллельно компания продолжает наращивать выпуск решений для систем накопления энергии, расширяя присутствие за пределами собственного автопроизводства.

Аналитики отмечают, что по мере диверсификации бизнеса стабильность качества продукции и управленческих процессов становится ключевым фактором конкурентоспособности и загрузки мощностей. Программа «Ноль дефектов» ориентирована на выполнение требований как внутренних, так и внешних заказчиков. При этом официальных показателей эффективности и этапов реализации проекта BYD пока не раскрывала.